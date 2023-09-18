ЗС РФ перевдягалися в український "піксель": подробиці боїв за Кліщіївку

Ситуація в населеному пункті, попри деокупацію, залишається складною. ЗС РФ намагаються повернути позиції та вдаються до "нестандартних" рішень.

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На Бахмутському напрямку в районі Кліщіївки російські окупанти під час штурмів перевдягаються у форму ЗСУ. Про це "Еспресо" розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

"Попри заяви про звільнення, ситуація у Кліщіївці залишається надзвичайно складною. Ворог проводить штурмові дії, аби відбити позиції, які звільнені нашими військами. Росіяни переодягались в українську форму та намагались провести штурмові дії в Кліщівці", — розповів аналітик.

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За його словами, російські окупанти і далі вдаватимуться до штурмів, пробуючи відбити втрачені позиції. Вони розмують важливість цих ділянок, бо подальше просування Сил оборони загрожує блокуванням військ ЗС РФ в Бахмуті.

"Це створюється за допомогою перерізання ліній забезпечення і посилення вогневої підтримки, якщо ми будемо рухатися далі від залізниці, на яку ми зараз вийшли, звільнення Кліщіївки та Андріївки. Далі, я думаю, що закріплення на цій лінії і посилення вогневого контролю покращить наші можливості з утримання сил противника і "перемелювання" їхньої живої сили та техніки в цьому районі", — сказав Сергій Згурець.

Нагадаємо, що українські захисники звільнили село Кліщіївка у Донецькій області та успішно наступали на інших ділянках Бахмутського напряму. Повідомляється, що ЗС РФ контрактували в районі Бахмута, але не досягли успіхів.

Раніше повідомлялося, що 17 вересня українські бійці деокупували село Кліщіївка. Штурмовики з бригади "Лють" записали у населеному пункті відеозвернення зі стягами в руках.