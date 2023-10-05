"Можно запудрить мозги миллионам": Путин заявил, что РФ не начинала войну в Украине (видео)

По словам президента России, Украина якобы пыталась принудить Донбасс к повиновению, начав против него войну и грозилась расправиться с теми, кто хочет "говорить на родном языке".

Related video

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия якобы не начинала войну в Украине. По его словам, Москва хочет закончить войну, которую Украина "начала" против Донбасса. Об этом глава Кремля заявил во время заседания дискуссионного клуба "Валдай" 5 октября.

По словам Путина, в Киеве в 2014-м году якобы произошел антиконституционный государственный переворот, а новые власти затем "запугивали" крымчан этническими чистками.

Глава Кремля намекнул, что Украина якобы пыталась принудить Донбасс к повиновению, начав против него войну и грозилась расправиться с теми, кто хочет "говорить на родном языке".

"Можно запудрить мозги миллионам людей, но вы-то знаете, что происходило — натуральная война на Донбассе", — сказал Путин.

Путин заявил, что Россия не начинала войну в Украине

Путин заявил, что РФ не начинала войну: реакция Украины

Советник главы Офиса Украины Михаил Подоляк у себя в Telegram сообщил, что Путин сделал свои заявления на фоне авиационного удара по больнице в Херсоне и умышленного ракетного удара по гражданскому кафе в Харьковской области с одномоментным убийством большого количества гражданских.

"Ложь – это правда", "война – это мир" – классическое поведение безусловного преступника, который умышленно ворвался в чужую суверенную страну ради единственной цели – масштабного уничтожения украинцев и масштабного разрушения всего украинского", — заявил Подоляк.

По его словам, глава Кремля должен оказаться на скамье подсудимых.

Напомним, что 4 октября Путин заявил, что в Европе много сторонников РФ, но они ведут себя тихо. По словам главы Кремля, мир избавляется от диктатуры отдельных стран, которые предпринимают попытки "загнать остальных в экономическую кабалу". Российский президент хотел бы взять под защиту "наших друзей в Европе, которых много" и которые считают, что семья должна занимать первое место в списке ценностей.