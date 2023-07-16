Усе йде за планом: Путін позитивно оцінив перебіг війни в Україні, — росЗМІ

За словами президента РФ, російські війська переходять у наступ на деяких ділянках, а їхня оборона також має успіх.

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Президент Російської Федерації Володимир Путін висловив позитивне ставлення до перебігу "військової операції" в Україні, яку можна розглядати як фактичну війну. Про це глава Кремля заявив під час інтерв'ю телеканалу "Россия-1", передає "Интерфакс".

Ба більше, Путін називає російських убивць в Україні "героями".

"Усе за планом. Наші бійці переходять у наступ на деяких ділянках, це несподівано для противника, всі його спроби прорвати нашу оборону не увінчалися успіхом за весь час наступу. Хід операцій я оцінюю позитивно", — заявив російський президент.

Путін відмовився відповісти на запитання, які подальші завдання мають виконувати російські військові.

"Це я вам скажу окремо, коли камери будуть вимкнені", — пообіцяв він.

Яка ситуація на фронті

У неділю, 16 липня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр доповіла про обстановку на фронті.

"Ворог два дні поспіль активно наступає на Куп'янському напрямку Харківщини. Ми в обороні. Тривають запеклі бої, положення сторін змінюються динамічно по кілька разів за добу", — пише вона.

Також вона повідомила, що на Бахмутському напрямку ЗСУ мають успіх.

"На південному фланзі навколо Бахмута щодня є просування. На північному фланзі намагаємося утримати зайняті позиції, ворог атакує. У самому Бахмуті ми обстрілюємо ворога, ворог — нас", — розповіла Маляр.

Вона зазначила, що на Авдіївському та Мар'їнському напрямках ворог продовжує наступальні дії.

"Наші захисники продовжують їх ефективно стримувати. Тривають гарячі бої без зміни положень", — додала Ганна Маляр.

Нагадаємо, що Сили оборони готуються до наступу в Херсонській області. Полковник Нацгвардії Микола Уршалович зазначив, що розвідка України виявила за порівняно невеликий час 393 цілі ЗС РФ. Спільними силами СБУ та ЗСУ було знищено частину з них.

Крім того, потенційний російський наступ у районі Кремінної може зазнати невдачі, що позначиться на обороноздатності російських військ. Поточне становище на фронті вказує на те, що ЗС РФ необхідно убезпечити свої завоювання від контрнаступу України, оскільки будь-який прорив російської лінії оборони може дати такий необхідний імпульс Силам оборони і, як наслідок, вирішальну військову перевагу.

Також повідомлялося, що влада Індії думає про продаж у РФ перспективних крилатих ракет BrahMos.