"Слон в комнате": Виткофф назвал ключевую проблему остановки войны с РФ и вспомнил о референдумах

Спецпредставитель Стив Уиткофф рассказал, что уже на следующей неделе может быть согласован мораторий на удары в Черном море. Он раскрыл вопрос, который во время встречи задал лидер РФ Владимир Путин.

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Главным вопросом мирного урегулирования войны в Украине является статус временно оккупированных территорий. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону от 22 марта заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

"Мы повлияли на Россию так, как никто даже не думал, что это возможно", — заверил он.

Политик напомнил, что уже достигнуты договоренности о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Кроме того, "в течение следующей недели или около того" будет реализовано восстановление Черноморского моратория на морские удары.

"Конечная цель — это 30-дневное перемирие, во время которого мы обсудим постоянное прекращение огня. Мы не так далеко от этого, но 30-дневное перемирие — это то, где нам нужно понять все условия на поле боя", — пояснил Уиткофф.

По его словам, во время встречи президент РФ Владимир Путин спрашивал о ВСУ в Курской области.

"Что мне делать в определенном районе, где у нас есть люди в окружении, и они не хотят сдаваться? Или мне их убить? Как мне заставить их сдаться?" — сказал лидер страны-агрессора.

Американский политик отметил, что "очень оптимистично настроен" относительно возможности свести две стороны конфликта. Он добавил, что Вашингтону уже удалось значительно сузить круг вопросов.

"Самой большой проблемой" Виткофф назвал четыре региона, упомянув о Донбассе, Крыме, Луганске и "еще одном".

"Они русскоязычные, там проводились референдумы, на которых подавляющее большинство людей высказалось за то, чтобы быть под российским управлением", — пояснил он.

Политик считает это ключевым вопросом в конфликте. По его словам, сейчас идут очень позитивные переговоры, и после решения этого вопроса ситуация может измениться.

"На самом деле, некоторые из этих территорий сейчас, с российской точки зрения, являются частью России. Это правильно, но это всегда было главным вопросом. И как-то так сложилось, что никто не хочет об этом говорить. Это слон в комнате", — подчеркнул Виткофф.

Он уточнил, что "слон в комнате" — это конституционные вопросы внутри Украины относительно возможности территориальных уступок. Спецпредставитель отметил, что "де-факто" эти земли — под контролем РФ.

"Вопрос в том, признает ли мир, что это российские территории? Чем все это закончится? Сможет ли Зеленский политически выжить, если он это признает?" — добавил он.

Напомним, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заверил, что в Украине состоятся выборы. По его словам, об этом "уже договорились".

Также Уиткофф прокомментировал запланированные мирные переговоры в Саудовской Аравии. Он отметил, что граница между Россией и Украиной простирается на 2 тысячи километров, и по всей линии фронта постоянно идут бои, которые нужно прекратить.