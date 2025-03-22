"Слон у кімнаті": Віткофф назвав ключову проблему зупинки війни з РФ і згадав про референдуми

Спецпредставник Стів Віткофф розповів, що вже наступного тижня може бути узгоджений мораторій на удари у Чорному морі. Він розкрив запитання, яке під час зустрічі поставив лідер РФ Володимир Путін.

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Головним питанням мирного врегулювання війни в України є статус тимчасово окупованих територій. Про це в інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону від 22 березня заявив спецпредставник президента США Стів Віткофф.

"Ми вплинули на Росію так, як ніхто навіть не думав, що це можливо", — запевнив він.

Політик нагадав, що вже досягнені домовленості щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Окрім того, "протягом наступного тижня або близько того" буде реалізоване відновлення Чорноморського мораторію на морські удари.

"Кінцева мета – це 30-денне перемир’я, під час якого ми обговоримо постійне припинення вогню. Ми не так далеко від цього, але 30-денне перемир’я – це те, де нам потрібно зрозуміти всі умови на полі бою", — пояснив Віткофф.

З його слів, під час зустрічі президент РФ Володимир Путін питав про ЗСУ у Курській області.

"Що мені робити в певному районі, де у нас є люди в оточенні, і вони не хочуть здаватися? Чи мені їх вбити? Як мені змусити їх здатися?" — сказав лідер країни-агресорки.

Американський політик зауважив, що "дуже оптимістично налаштований" щодо можливості звести дві сторони конфлікту. Він додав, що Вашингтону вже вдалося значно звузити коло питань.

"Найбільшою проблемою" Віткофф назвав чотири регіони, згадавши про Донбас, Крим, Луганськ та "ще один".

"Вони російськомовні, там проводилися референдуми, на яких переважна більшість людей висловилася за те, щоб бути під російським управлінням", — пояснив він.

Політик вважає це ключовим питанням у конфлікті. З його слів, нині тривають дуже позитивні переговори, і після розв’язання цього питання ситуація може змінитись.

"Насправді, деякі з цих територій зараз, з російської точки зору, є частиною Росії. Це правильно, але це завжди було головним питанням. І якось так склалося, що ніхто не хоче про це говорити. Це слон у кімнаті", — підкреслив Віткофф.

Він уточнив, що "слон у кімнаті" — це конституційні питання всередині України щодо можливості територіальних поступок. Спецпредставник зазначив, що "де-факто" ці землі — під контролем РФ.

"Питання в тому, чи визнає світ, що це російські території? Чим усе це закінчиться? Чи зможе Зеленський політично вижити, якщо він це визнає?" — додав він.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Стів Віткофф запевнив, що в Україні відбудуться вибори. З його слів, про це "вже домовилися".

Також Віткофф прокоментував заплановані мирні переговори у Саудівській Аравії. Він зазначив, що кордон між Росією й Україною простягається на 2 тисячі кілометрів, і по всій лінії фронту постійно точаться бої, які потрібно припинити.