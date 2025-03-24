Україну порівняли з ХАМАСом: як інтерв'ю Віткоффа показує зсув мізків у нового уряду США

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Я не знаю, як ви, але історія з портретом тримала мене в ступорі весь ранок.

Я вирішив витратити час і передивився інтерв’ю спецпредставника президента США Стівена Віткоффа повністю.

І я в шоці.

Не від цинізму, ми виросли за ці два місяці й цим вже нікого не здивуєш. (Хоча так і не зрозуміло, у який момент ми перейшли від риторики "Росія — країна-агресор" до порівняння України з ХАМАСом, а там є і таке).

Шок — від загальної картини, яка вимальовується в головах людей, що реально впливають на світ. Уже навіть не важливо, як ми дійшли до цієї точки. Але по тому, як саме вони моделюють реальність в Україні, добре видно глибину зсуву у зовнішньополітичному мисленні найбільшої економіки планети.

Стівен Віткофф — не просто чиновник. Це, ймовірно, найдавніший і найближчий друг Дональда Трампа в нинішній адміністрації. Вони знайомі ще з 1980-х, коли Віткофф був юристом у справах нерухомості, а Трамп — його клієнтом. Їхній зв’язок давно став особистим. І сьогодні саме Віткофф виконує найделікатніші доручення президента. Він озвучує не лише своє бачення, а й настрій у самому центрі нової політики США.

У інтервʼю Віткофф називає головною темою цієї війни "п’ять регіонів", де відбулися "референдуми", на яких "80–90% людей висловилися за те, щоб бути під владою Росії". У його риториці немає жодного сумніву в легітимності цих процесів — це називається "волевиявленням". Натомість слова "окупація" чи "анексія" не вживаються взагалі.

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"Слон у кімнаті": Віткофф назвав ключову проблему зупинки війни з РФ і згадав про референдуми

Фактичну анексію територій він описує як "повернення": "Росія повернула ці п’ять регіонів. У неї є Крим. Вона отримала те, що хотіла." Це формулювання — не випадковість. Воно відображає те, як конфлікт бачиться з Вашингтона: як вже вирішене питання, яке потрібно політично зафіксувати, але проблемою на цьому шляху є "слон в кімнаті" — Конституція України.

Далі — пряме порівняння: вступ України до НАТО прирівнюється до присутності ХАМАС на кордоні з Ізраїлем. У цій логіці — Україна не має права на безпекові союзи, бо це "загроза".

Прямо звучить майже погроза щодо проведення виборів, мовляв "Україна буде подолана", Володимир Зеленський може не втриматись, бо "проти нього — ядерна держава з населенням у чотири рази більше". І "зараз — найкращий час укладати угоду", оскільки "Путін протягнув руку через стіл" президенту Дональду Трампу.

Що цікаво, Віткофф впевнений, що весь час війни американці "терпіли цензуру", яка не давала їм змоги "почути іншу сторону". Тобто — Росію, яку тепер треба вислухати, тому що світ давно хоче бачити, як США і Росія "роблять добрі справи разом": координують енергетику в Арктиці, ділять морські шляхи, постачають LNG-газ до Європи, розвивають штучний інтелект і ведуть діалог щодо Ірану.

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