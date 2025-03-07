Збивати ракети без Patriot: як західний проєкт SkyShield закриє українське небо

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Група колишніх міністрів оборони, глав МЗС і генералів НАТО виступила з ініціативою створення SkyShield – системи захисту повітряного простору України від ракетних атак Росії. Це не просто ідея, а продуманий план, який може змінити хід війни.

У проєкті беруть участь колишні військові та політики зі США, Канади, Великої Британії, Німеччини, Франції, Польщі та країн Балтії. Серед них – Бен Ходжес і Філіп Брідлав, екскомандувачі армії США в Європі, Пітер Маккей, колишній міністр оборони Канади, а також експрем’єри та депутати Європарламенту.

SkyShield не є офіційною місією НАТО, але формується коаліцією європейських країн, готових надати військові літаки та інфраструктуру. Це дозволить уникнути формального залучення Альянсу, водночас використовуючи його розвідувальні та командні потужності.

Як це працюватиме

Проєкт передбачає розгортання 120 сучасних винищувачів – F-16, F-16AM/BM, Eurofighter Typhoon, Mirage 2000 і JAS 39 Gripen. Ці літаки злітатимуть із європейських баз, виконуючи бойове патрулювання та забезпечуючи захист України від крилатих ракет і безпілотників.

Для ефективної роботи системи також знадобляться літаки дальнього радіолокаційного виявлення (AEW&C), паливозаправники та розвідувальні дрони. Вони стежитимуть за повітряним простором, оперативно передаючи дані українським ППО.

У документі наголошується, що розгортання 120 літаків – це реалістичне завдання для Європи. У 1999 році в Косові НАТО використовувало понад 1000 бойових машин у значно складніших умовах. У цьому випадку йдеться про операцію набагато меншого масштабу, яка відбуватиметься над безпечною територією України.

Що це дає

По-перше, система запобігатиме руйнуванню українських міст та інфраструктури, захищаючи їх від ракетних атак. Це означає, що сотні тисяч життів будуть врятовані, а енергетична система країни зможе працювати без перебоїв.

По-друге, це зменшить навантаження на наші ППО та дозволить українським ВПС зосередитися на східному фронті, що збільшить їхні можливості у стримуванні російської армії.

По-третє, SkyShield відкриє Україні доступ до технічних стандартів НАТО. На нашій території з’являться центри обслуговування та ремонту західної авіації, що спростить інтеграцію до Альянсу.

Нарешті, економічний ефект теж буде значним. Безпечне небо дозволить українським портам працювати без перебоїв, що особливо важливо для експорту зерна та відновлення економіки. Крім того, захист інфраструктури підвищить довіру інвесторів і створить умови для повернення біженців.

Зеленим кольором позначено територію України, яку захистить проект SkyShield

А що РФ

Автори проєкту вважають, що ризик військової ескалації мінімальний. Росія за останні роки неодноразово демонструвала, що, попри агресивну риторику, уникає прямих зіткнень із Заходом. НАТО вже 21 рік патрулює Балтику, регулярно перехоплюючи російські літаки в міжнародному повітряному просторі, але це жодного разу не призвело до відкритого конфлікту. У Сирії російські ВКС також діяли обережно, намагаючись не вступати в протистояння із західною коаліцією.

Крім того, SkyShield не передбачає вторгнення в російський повітряний простір. Літаки працюватимуть у зоні, де Росія вже давно не ризикує з’являтися. Отже, Кремль, найімовірніше, обмежиться стандартним набором загроз, дипломатичних заяв і кібератак.

Але головне питання — не в реакції Москви, а в тому, як довго Європа готова спостерігати за руйнуванням України, не використовуючи очевидні можливості для її захисту.

SkyShield не стане зброєю перемоги, але він змінить саму логіку війни. Якщо Україна отримає повноцінний повітряний щит, Росія опиниться в новій реальності:

ракетні удари більше не працюватимуть як інструмент тиску;

російська армія втратить одну з найважливіших тактичних переваг.

SkyShield – це не акт доброї волі, а один зі способів закрити одну з найбільш уразливих дір у системі європейської безпеки, доки ще є час. Питання лише не в тому, чи хоче Європа створити цей повітряний щит. Питання в тому, що буде, якщо вона цього не зробить. Без серйозних оборонних рішень ця війна затягнеться на роки, руйнуючи не лише Україну, а й послаблюючи сам Захід.

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