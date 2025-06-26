Новая звезда в политике США: у демократов появился лидер, способный победить Трампа
У Демократической партии США появился лидер, способный дать бой Трампу, считает журналист Иван Яковина. Он видит такую фигуру в Зохране Мамдани, который только что выиграл праймериз по выборам мэра Нью-Йорка — молодой, харизматичный и умеющий говорить речи политик.
В США произошла почти революция. Победителем на демократических праймериз в борьбе за пост мэра Нью-Йорка стал демократический социалист, мусульманин родом из Уганды Зохран Мамдани.
Буквально в последние дни (если даже не часы), он вырвал победу у представителя истеблишмента – центриста Эндрю Куомо, который практически всю кампанию опережал остальных кандидатов на десятки процентов.
Против Куомо сыграл его солидный возраст (67 лет), а также то, что в Нью-Йорке он пользуется репутацией насквозь коррумпированного, прожженного политикана.
Мамдани всего 33 года, но при этом у него действительно незаурядные политические таланты. Он очень здорово выступает на людях, без промаха бьет в нужные места, умеет действовать нестандартно и знает, как повести за собой людей.
По сути дела, он сейчас стал лидером Демократической партии США, ее новым лицом и ее главной восходящей звездой. Многих это очень беспокоит, так как у него крайне левые взгляды на многие важные проблемы.
Но посмотрим, что из него получится. Нравится это кому-то или нет, но будущее Демпартии США уже точно будет определять он и ему подобные.
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