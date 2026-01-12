В "Орешнике" нашли электронные лампы: в Defence Express объяснили, почему это говорит о провале РФ
Россияне объяснили использование в "Орешнике" электронных ламп их устойчивостью к электромагнитному импульсу ядерного взрыва. Впрочем украинские обозреватели отметили, что это свидетельствует об устарелости российских технологий, поскольку США еще при создании ракеты Minuteman III в 1960-х годах нашли другие решения.
О нецелесообразности использования в баллистической ракете средней дальности "Орешник" электронных ламп для защиты от электромагнитного импульса (ЭМИ) пишет 12 января Defence Express. Украинские журналисты напомнили, что остатки российского боеприпаса, в частности микросхему с использованием электронной лампы, показали CNN специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.
Россияне объяснили использование радиоламп тем, что они дают устойчивость к ЭМИ ядерного взрыва, тогда как вся остальная полупроводниковая электроника в таких условиях выжигается. По словам обозревателей, это продемонстрировало "действительный уровень развития" военной электроники в РФ.
Журналисты рассказали, что объяснение россиян опирается на популярный советский миф о том, что советская военная электроника делалась на лампах и благодаря этому могла работать даже в условиях ядерного взрыва. Обозреватели отметили, что это лишь "полуправда", поскольку электрическая схема на лампах вместо полупроводников действительно будет очень устойчивой к ЭМИ, однако ее нельзя полностью сделать из ламп без процессора, твердотельной памяти, микроконтроллера, МОП-транзистора (MISFET), длинных соединений, шлейфов и тому подобное.
Авторы материала объяснили, что устойчивость к ЭМИ можно повысить с помощью большого спектра средств, в частности экранирования, фильтрации, сапфировых основ (технология silicon on sapphire) и тому подобное.
Сравнение "Орешника" с Minuteman III
Журналисты напомнили, что США решили проблему создания защищенной системы управления межконтинентальной баллистической ракетой еще в 1960-х годах при создании ракеты Minuteman III. Она стала на дежурство в 1970 году и до сих пор остается на вооружении.
В американском National Air and Space Museum хранится блок управления с инерциальной системой, который, по предположению обозревателей, мог принадлежать одной из первых версий.
Авторы статьи рассказали, что ракета Minuteman III была оснащена бортовым цифровым компьютером на первых интегральных микросхемах. Этот компьютер сохранял и выполнял вычисления траектории, чтобы быстро перенацеливать боеприпас перед запуском.
Образец ракеты Minuteman III был рассекречен и передан в музей в 1977 году.
"И ни одной лампы на нем не просматривается, а вот возможность прорыва через ядерные взрывы — есть", — отметили обозреватели.
Удар "Орешника" по Львовской области: детали
СМИ сообщили об ударе "Орешника" по Львовской области в ночь на 9 января.
Служба безопасности Украины в тот же день показала обломки ракеты "Орешник": блок стабилизации, части двигателя, механизма ориентации и сопла блока разведения.
Военнослужащий и специалист по электронике Сергей "Флеш" Бескрестнов описал силу удара баллистики ВС РФ. По его словам, российская ракета на Львовщине пробила две плиты перекрытия и сожгла полное собрание сочинений Ленина, которые были в помещении.
Информационное агентство Reuters писало со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника, что ракета "Орешник" якобы попала в цех государственного предприятия, впрочем официального подтверждения этому не было.