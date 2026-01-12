В "Орешнике" нашли электронные лампы: в Defence Express объяснили, почему это говорит о провале РФ

Россияне объяснили использование в "Орешнике" электронных ламп их устойчивостью к электромагнитному импульсу ядерного взрыва. Впрочем украинские обозреватели отметили, что это свидетельствует об устарелости российских технологий, поскольку США еще при создании ракеты Minuteman III в 1960-х годах нашли другие решения.

О нецелесообразности использования в баллистической ракете средней дальности "Орешник" электронных ламп для защиты от электромагнитного импульса (ЭМИ) пишет 12 января Defence Express. Украинские журналисты напомнили, что остатки российского боеприпаса, в частности микросхему с использованием электронной лампы, показали CNN специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

Россияне объяснили использование радиоламп тем, что они дают устойчивость к ЭМИ ядерного взрыва, тогда как вся остальная полупроводниковая электроника в таких условиях выжигается. По словам обозревателей, это продемонстрировало "действительный уровень развития" военной электроники в РФ.

Россияне используют в "Орешнике" электронные лампы якобы для устойчивости к ЭМИ ядерного взрыва Фото: CNN

Журналисты рассказали, что объяснение россиян опирается на популярный советский миф о том, что советская военная электроника делалась на лампах и благодаря этому могла работать даже в условиях ядерного взрыва. Обозреватели отметили, что это лишь "полуправда", поскольку электрическая схема на лампах вместо полупроводников действительно будет очень устойчивой к ЭМИ, однако ее нельзя полностью сделать из ламп без процессора, твердотельной памяти, микроконтроллера, МОП-транзистора (MISFET), длинных соединений, шлейфов и тому подобное.

Авторы материала объяснили, что устойчивость к ЭМИ можно повысить с помощью большого спектра средств, в частности экранирования, фильтрации, сапфировых основ (технология silicon on sapphire) и тому подобное.

Сравнение "Орешника" с Minuteman III

Журналисты напомнили, что США решили проблему создания защищенной системы управления межконтинентальной баллистической ракетой еще в 1960-х годах при создании ракеты Minuteman III. Она стала на дежурство в 1970 году и до сих пор остается на вооружении.

В американском National Air and Space Museum хранится блок управления с инерциальной системой, который, по предположению обозревателей, мог принадлежать одной из первых версий.

Блок управления Minuteman III имеет инерциальную систему Фото: Defence Express

Авторы статьи рассказали, что ракета Minuteman III была оснащена бортовым цифровым компьютером на первых интегральных микросхемах. Этот компьютер сохранял и выполнял вычисления траектории, чтобы быстро перенацеливать боеприпас перед запуском.

Образец ракеты Minuteman III был рассекречен и передан в музей в 1977 году.

"И ни одной лампы на нем не просматривается, а вот возможность прорыва через ядерные взрывы — есть", — отметили обозреватели.

Американская ракета Minuteman III имела бортовой цифровой компьютер Фото: Defence Express

Удар "Орешника" по Львовской области: детали

СМИ сообщили об ударе "Орешника" по Львовской области в ночь на 9 января.

Служба безопасности Украины в тот же день показала обломки ракеты "Орешник": блок стабилизации, части двигателя, механизма ориентации и сопла блока разведения.

Военнослужащий и специалист по электронике Сергей "Флеш" Бескрестнов описал силу удара баллистики ВС РФ. По его словам, российская ракета на Львовщине пробила две плиты перекрытия и сожгла полное собрание сочинений Ленина, которые были в помещении.

Информационное агентство Reuters писало со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника, что ракета "Орешник" якобы попала в цех государственного предприятия, впрочем официального подтверждения этому не было.