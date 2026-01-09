"Орешник" сжег томик Ленина, но не только его: "Флеш" описал силу удара баллистики ВС РФ

Ракета "Орешник", которой Российская Федерация ударила по Украине, это больше сигнал Европе и Западу, чем угроза для украинцев, говорится в заметке военнослужащего и специалиста по электронике Сергея "Флеша" Бескрестного. Эксперт опроверг заявления россиян о том, что ракета якобы проникает на десятки метров вглубь. Какова сила удара баллистической ракеты средней дальности "Орешник", которая 9 января попала по Львову?

Сергей Бескрестнов признал, что комментирует ситуацию раньше, чем об этом официально написало украинское командование. По его словам, новейшее российское средство поражения пробило два перекрытия и сожгло сборник произведений Ленина.

Сообщение "Флеша" о ракете "Орешник" появилось в Telegram днем 9 января. Оценив впечатляющую силу российского оружия, которое пробило перекрытия, условный "томик Ленина", а не вошло на 10 метров под землю, он отметил, что это действительно так и это не шутки.

"Пробило две плиты перекрытия и сожгло полное собрание сочинений Ленина в помещении. Я не шучу", — написал Бескрестнов.

Ракета Орешник — "Флеш" о поражающей силе оружия ВС РФ 9 января Фото: Скриншот

Эксперт не уточнил, какая толщина двух плит перекрытия, которые пробил "Орешник", из какого материала они изготовлены и какую имеют толщину.

Ракета Орешник — детали

Отметим, Воздушные силы ВСУ утром 9 января сообщили, что ВС РФ запустили по Львовской области баллистическую ракету, которая летела к цели на скорости 13 тыс. км/ч. При этом городской голова Львова Андрей Садовый предположил, что может идти речь о ракете "Орешник", но данные еще уточняются. После удара средства поражения в городе и окрестных районах на несколько часов исчез свет и из-за взрывной волны сработала автоматика, которая отключила газ в поселке Рудное, расположенном в 1-2 км от областного центра. Момент удара зафиксировала камера видеонаблюдения в неуказанной точке: вспышки в результате попадания зафиксировали в 23:47 8 января.

Фокус писал об особенностях ракеты "Орешник" ВС РФ, которую россияне использовали для удара по Львовщине. Кремль впервые применил это средство поражения 21 ноября 2024 года, атаковав предприятие в Днепре. Кадры попадания похожи на события 8 января: есть шесть ярких вспышек, которые попали по площадке в центре города. Выяснилось, что "Орешник" — это, вероятно, переработанная ракета "Рубеж", но с меньшей дальностью. Возможные характеристики нового ракетного комплекса — дальность 700-5500 км, скорость — 10-13 Махов, суммарный вес боевой части (шесть частей по шесть суббоеприпасов в каждой) — 1500 кг.

Напоминаем, утром 9 января Воздушные силы отчитались о результатах работы ПВО во время обстрела 9 января и сообщили о количестве пропущенных средств поражения, которые попали по 19 локациям.