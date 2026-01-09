"Орешник" спалив томик Леніна, але не тільки його: "Флеш" описав силу удару балістики ЗС РФ

Ракета "Орешник", якою Російська Федерація вдарила по Україні, це більше сигнал Європі та Заходу, ніж загроза для українців, ідеться у дописі військовослужбовця та фахівця з електроніки Сергія "Флеша" Бескрестного. Експерт спростував заяви росіян про те, що ракета начебто проникає на десятки метрів вглиб. Яка сила удару балістичної ракети середньої дальності "Орешник", яка 9 січня влучила по Львову?

Сергій Бескрестнов визнав, що коментує ситуацію раніше, ніж про це офіційно написало українське командування. З його слів, новітній російський засіб ураження пробив два перекриття і спалило збірник творів Леніна.

Допис "Флеша" про ракету "Орешник" з'явився у Telegram вдень 9 січня. Оцінивши вражаючу силу російської зброї, яка пробила перекриття, умовний "томик Леніна", а не увійшла на 10 метрів під землі, він наголосив, що це справді так і це не жарти.

"Пробило дві плити перекриття і спалило повне зібрання творів Леніна в приміщенні. Я не жартую", — написав Бескрестнов.

Ракета Орешник - "Флеш" про вражаючу силу зброї ЗС РФ 9 січня Фото: Скриншот

Експерт не уточнив, яка товщина двох плит перекриття, які пробив "Орешник", з якого матеріалу вони виготовлені та яку мають товщину.

Ракета Орешник — деталі

Зазначимо, Повітряні сили ЗСУ зранку 9 січня повідомили, що ЗС РФ запустили по Львівській області балістичну ракету, яка летіла до цілі на швидкості 13 тис. км/год. При цьому міський голова Львова Андрій Садовий припустив, що може іти мова про ракету "Орешник", але дані ще уточнюються. Після удару засобу ураження у місті та навколишніх районах на кілька годин зникло світло і через вибухову хвилю спрацювала автоматика, яка відключила газ у селищі Рудне, розташованому за 1-2 км від обласного центру. Момент удар зафіксувала камера відеоспостереження у невказаній точці: спалахи внаслідок влучання зафіксували о 23:47 8 січня.

Фокус писав про особливості ракети "Орешник" ЗС РФ, яку росіяни використали для удару по Львівщині. Кремль вперше застосував цей засіб ураження 21 листопада 2024 року, атакувавши підприємство у Дніпрі. Кадри влучання схожі на події 8 січня: є шість яскравих спалахів, які влучили по майданчику в центрі міста. З'ясувалось, що "Орешник" — це, ймовірно, перероблена ракета "Рубеж", але з меншою дальністю. Можливі характеристики нового ракетного комплексу — дальність 700-5500 км, швидкість — 10-13 Махів, сумарна вага бойової частини (шість частин по шість суббоєприпасів у кожній) — 1500 кг.

Нагадуємо, зранку 9 січня Повітряні сили відзвітували про результати роботи ППО під час обстрілу 9 січня та повідомили про кількість пропущених засобів ураження, які поцілили по 19 локаціях.