В "Орешнику" знайшли електронні лампи: в Defence Express пояснили, чому це свідчить про провал РФ

Росіяни пояснили використання в "Орешнику" електронних ламп їхньою стійкістю до електромагнітного імпульсу ядерного вибуху. Втім українські оглядачі зазначили, що це свідчить про застарілість російських технологій, оскільки США ще під час створення ракети Minuteman III у 1960-х роках знайшли інші рішення.

Про недоцільність використання в балістичній ракеті середньої дальності "Орешник" електронних ламп для захисту від електромагнітного імпульсу (ЕМІ) пише 12 січня Defence Express. Українські журналісти нагадали, що рештки російського боєприпасу, зокрема мікросхему з використанням електронної лампи, показали CNN фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Росіяни пояснили використання радіоламп тим, що вони дають стійкість до ЕМІ ядерного вибуху, тоді як уся інша напівпровідникова електроніка в таких умовах випалюється. За словами оглядачів, це продемонструвало "дійсний рівень розвитку" військової електроніки у РФ.

Росіяни використовують в "Орешнику" електронні лампи нібито для стійкості до ЕМІ ядерного вибуху Фото: CNN

Журналісти розповіли, що пояснення росіян спирається на популярний радянський міф про те, що радянська військова електроніка робилася на лампах і завдяки цьому могла працювати навіть в умовах ядерного вибуху. Оглядачі зазначили, що це є лише "напівправдою", оскільки електрична схема на лампах замість напівпровідників дійсно буде дуже стійкою до ЕМІ, проте її не можна повністю зробити з ламп без процесора, твердотільної пам'яті, мікроконтролера, МДН-транзистора (MISFET), довгих з'єднань, шлейфів тощо.

Автори матеріалу пояснили, що стійкість до ЕМІ можна підвищити за допомогою великого спектра засобів, зокрема екранування, фільтрації, сапфірових основ (технологія silicon on sapphire) тощо.

Порівняння "Орешника" з Minuteman III

Журналісти нагадали, що США розв'язали проблему створення захищеної системи керування міжконтинентальною балістичною ракетою ще у 1960-х роках під час створення ракети Minuteman III. Вона стала на чергування у 1970 році та досі лишається на озброєнні.

В американському National Air and Space Museum зберігається блок управління з інерціальною системою, який, за припущенням оглядачів, міг належати одній із перших версій.

Блок управління Minuteman III має інерціальну систему Фото: Defence Express

Автори статті розповіли, що ракета Minuteman III була оснащена бортовим цифровим комп'ютером на перших інтегральних мікросхемах. Цей комп'ютер зберігав і виконував обчислення траєкторії, щоб швидко перенацілювати боєприпас перед запуском.

Зразок ракети Minuteman III був розсекречений і переданий у музей у 1977 році.

"І жодної лампи на ньому не проглядається, а от можливість прориву через ядерні вибухи — є", — зазначили оглядачі.

Американська ракета Minuteman III мала бортовий цифровий комп'ютер Фото: Defence Express

Удар "Орешника" по Львівській області: деталі

ЗМІ повідомили про удар "Орешника" по Львівщині в ніч на 9 січня.

Служба безпеки України того ж дня показала уламки ракети "Орешник": блок стабілізації, частини двигуна, механізму орієнтації та сопла блоку розведення.

Військовослужбовець і фахівець з електроніки Сергій "Флеш" Бескрестнов описав силу удару балістики ЗС РФ. За його словами, російська ракета на Львівщині пробила дві плити перекриття та спалило повне зібрання творів Леніна, які були в приміщенні.

Інформаційне агентство Reuters писало з посиланням на неназваного високопоставленого українського чиновника, що ракета "Орешник" нібито влучила в цех державного підприємства, втім офіційного підтвердження цьому не було.