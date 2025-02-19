Звалити Зеленського: чому це важливо для Путіна і як розцінювати "наїзди" Трампа на Україну

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Трамп буде багато й активно вийо...ватися і гнати на Україну. Його завдання — отримати поступки, типу виборів до укладення перемир'я, щоб йому не довелося сваритися з Путіним і вибивати поступки з нього. Не треба звертати уваги на всі ці кривляння. ЗРОБИТИ щось дійсно погане без серйозної шкоди для свого рейтингу він не може.

Тож буде надувати щоки і плескати себе долонями по стегнах.

Якщо всерйоз хоче нас...ати Україні — нехай сам за це платить своїм іміджем "переможця" і своєю популярністю.

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Сьогодні ми точно дізналися стартову позицію РФ. Путін вимагає насамперед прибрати Зеленського. Все інше — потім. Продавить це — далі підуть більш жорсткі вимоги з політичних, військових і територіальних питань.

Але це питання для нього принципове. Якщо не вийшло підняти прапор над Києвом, то хоча б звалити лідера непокірної України йому дуже важливо — щоб почуватися переможцем.

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