Звалити Зеленського: чому це важливо для Путіна і як розцінювати "наїзди" Трампа на Україну
Трамп дуже жорстко "наїхав" на Україну — але не варто сприймати це надто болісно, закликає журналіст Іван Яковина. Зробити щось справді погане президент США не може без серйозної шкоди для свого рейтингу, але говорити йому щось треба..,
Трамп буде багато й активно вийо...ватися і гнати на Україну. Його завдання — отримати поступки, типу виборів до укладення перемир'я, щоб йому не довелося сваритися з Путіним і вибивати поступки з нього. Не треба звертати уваги на всі ці кривляння. ЗРОБИТИ щось дійсно погане без серйозної шкоди для свого рейтингу він не може.
Тож буде надувати щоки і плескати себе долонями по стегнах.
Якщо всерйоз хоче нас...ати Україні — нехай сам за це платить своїм іміджем "переможця" і своєю популярністю.
****
Сьогодні ми точно дізналися стартову позицію РФ. Путін вимагає насамперед прибрати Зеленського. Все інше — потім. Продавить це — далі підуть більш жорсткі вимоги з політичних, військових і територіальних питань.
Але це питання для нього принципове. Якщо не вийшло підняти прапор над Києвом, то хоча б звалити лідера непокірної України йому дуже важливо — щоб почуватися переможцем.
Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.Важливо