Возвращение на Луну: почему космическая миссия "Артемида-2" так важна для человечества

Экспансия как базовый инстинкт

К хорошим новостям — через пару недель, в начале февраля, стартует миссия "Артемида-2", первая пилотируемая экспедиция космического корабля "Орион" к Луне с астронавтами на борту.

Без высадки, но с облетом Луны и возвращением обратно на Землю, впервые за более чем 50 лет человек отправится дальше околоземной орбиты — к другому небесному телу.

Экипаж проведет в этом путешествии около 10 дней, прокладывая попутно дорогу следующим миссиям: так, в рамках уже "Артемида-3" планируется высадка астронавтов на поверхность Луны.

Мы, страдающие неврастенией злые обезьяны, возвращаемся к Луне и пойдем дальше, глубже в околосолнечное пространство — не из надежды и не из мечты, а потому что иначе не умеем.

Человек не способен остановиться: если где-то существует пустота, рубеж или фронтир, он будет стремиться его нарушить и преодолеть, даже не имея внятного ответа, зачем и ради чего.

Потому что может, потому что это — посметь, потому что это красиво.

