В СВР РФ убеждены, что Украина готовит удары с территории Латвии: Москва угрожает "возмездием"

В Службе внешней разведки России заявили, что Украина якобы готовит атаки по РФ с территории Латвии. В частности, в Москве утверждают, что Киев уже получил согласие латвийских властей на проведение таких операций и перебросил в страну украинских военных, которые специализируются на работе с дронами.

Такие заявления озвучили в СВР РФ, сообщает российское агентство ТАСС 19 мая. В спецслужбе страны-агрессора утверждают, что украинские власти якобы планируют запускать беспилотники по России с территории стран Балтии. По версии российской стороны, президент Украины Владимир Зеленский стремится продемонстрировать европейским союзникам, что ВСУ сохраняют боевые возможности и способны наносить удары по российской экономике.

В СВР РФ также заявили, что Киев якобы убедил Ригу согласиться на проведение операций против России. Там утверждают, что для атак могут использовать дроны, которые будут запускать с территории государств Балтии.

Відео дня

Украина якобы хочет атаковать РФ с территории Латвии — в Москве угрожают

Кроме этого, в российской разведке сообщили, что в Латвию якобы уже прибыли украинские военнослужащие сил беспилотных систем. В Москве также пригрозили, что им известны "центры принятия решений" в Латвии, и заявили, что членство страны в НАТО якобы не станет защитой в случае таких действий.

Отдельно в СВР РФ отметили, что современные средства разведки позволяют определять координаты мест запуска беспилотников, если они будут стартовать с латвийской территории.

Стоит дадати, что по состоянию на момент написания этой новости украинская сторона, а также Министерство обороны Латвии официально не комментировали заявления российской Службы внешней разведки.

Напомним, что до этого Владимир Зеленский сообщал о данных украинской разведки, которые свидетельствуют о подготовке Россией новых ракетно-дронных ударов по Украине, в частности по политическим и военным целям. По его словам, речь идет почти о двух десятках так называемых "центров принятия решений". Также президент отметил, что Украина готова к ответу на российские атаки, в частности путем ударов по нефтяной инфраструктуре РФ, военному производству и лицам, причастным к военным преступлениям.

В начале мая Фокус писал, что в Латвии сообщали о нарушении воздушного пространства страны беспилотниками, которые, по данным военных, залетели с территории России. Тогда было зафиксировано падение по меньшей мере двух дронов.