Дроны залетели в Латвию из РФ и упали возле нефтебазы (видео)

Национальные вооруженные силы Латвии сообщили, что в страну с территории России залетели беспилотники, два из них упали. Объявлено предупреждение жителям трех краев Латгалии.

Рано утром 7 мая несколько беспилотных летательных аппаратов вошли в воздушное пространство Латвии со стороны России, два из них упали, сообщают Национальные вооруженные силы (НВС), пишет Delfi.

По информации местных спасательных служб, в четверг, около 03.30 на номер 112 поступило несколько звонков о возможном пожаре на нефтебазе, расположенной на улице Комунала в Резекне.

По прибытии на место происшествия пожарные установили, что открытого горения нет, но принимаются необходимые меры для охлаждения одного из резервуаров.

По запросу НВС, Государственная пожарно-спасательная служба в 04.09 разослала сообщение жителям Лудзенского, Балвского и Резекненского края, а в 04.43 — жителям Резекне.

Відео дня

Жители Резекне сообщают, что ночью слышали пугающие звуки, в том числе гул двигателей с неба и звуки, напоминающие самолеты. Также были слышны звуки, похожие на взрывы, и вспышки света.

Председатель Резекненской краевой думы Гунтарс Скудра подтвердил, что один из дронов упал на территории резекненского филиала ООО East-West Transit. Дрон попал в пустой нефтяной резервуар.

Резервуар был пуст Фото: Delfi

Жители также поделились в социальных сетях видео, на которых видна вспышка света над Резекне и слышен звук, характерный для взрыва.

Заместитель начальника Госполиции Андрис Зеллис сообщил в передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама", что полиция получила информацию о двух предположительно упавших дронах — один упал на нефтебазе, а поиски места падения второго еще ведутся.

Зеллис также подтвердил, что пожар на месте происшествия локализован и угрозы нет. Госполиция начала уголовный процесс для выяснения обстоятельств произошедшего.

Последний раз возможная воздушная тревога в Латвии объявлялась в ночь на 3 мая в районах Алуксне, Балви, Лудзы, Резекне и Краславы. Тогда вероятная угроза воздушному пространству Латвии была связана с атакой украинских беспилотников на российские нефтетерминалы.

Напомним, в ночь на 7 мая слышали взрывы в Наро-Фоминском районе в Подмосковье. Там расположена логистическая база Минобороны РФ.

В ночь на 5 мая по меньшей мере в 18 регионах России объявляли сирену о ракетной опасности, в частности впервые зафиксировано такое предупреждение за около 2000 километров от границы с Украиной — в Ханты-Мансийском автономном округе.