Дрони залетіли в Латвію з РФ і впали біля нафтобази (відео)

Національні збройні сили Латвії повідомили, що в країну з території Росії залетіли безпілотники, два з них упали. Оголошено попередження жителям трьох країв Латгалії.

Рано вранці 7 травня кілька безпілотних літальних апаратів увійшли в повітряний простір Латвії з боку Росії, два з них упали, повідомляють Національні збройні сили (НЗС), пише Delfi.

За інформацією місцевих рятувальних служб, у четвер, близько 03.30, на номер 112 надійшло кілька дзвінків про можливу пожежу на нафтобазі, розташованій на вулиці Комунала в Резекне.

Після прибуття на місце події пожежники встановили, що відкритого горіння немає, але вживаються необхідні заходи для охолодження одного з резервуарів.

За запитом НВС, Державна пожежно-рятувальна служба о 04.09 розіслала повідомлення жителям Лудзенського, Балвського і Резекненського краю, а о 04.43 — жителям Резекне.

Жителі Резекне повідомляють, що вночі чули страшні звуки, зокрема гул двигунів з неба і звуки, що нагадують літаки. Також були чутні звуки, схожі на вибухи, і спалахи світла.

Голова Резекненської крайової думи Гунтарс Скудра підтвердив, що один із дронів упав на території резекненської філії ТОВ East-West Transit. Дрон потрапив у порожній нафтовий резервуар.

Резервуар був порожній Фото: Delfi

Мешканці також поділилися в соціальних мережах відео, на яких видно спалах світла над Резекне і чути звук, характерний для вибуху.

Заступник начальника Держполіції Андріс Зелліс повідомив у передачі Латвійського телебачення "Ранкова панорама", що поліція отримала інформацію про два дрони, які, ймовірно, впали, — один упав на нафтобазі, а пошуки місця падіння другого ще тривають.

Зелліс також підтвердив, що пожежу на місці події локалізовано і загрози немає. Держполіція розпочала кримінальний процес для з'ясування обставин події.

Востаннє можливу повітряну тривогу в Латвії оголошували в ніч на 3 травня в районах Алуксне, Балві, Лудзи, Резекне і Краслави. Тоді ймовірна загроза повітряному простору Латвії була пов'язана з атакою українських безпілотників на російські нафтотермінали.

Нагадаємо, в ніч на 7 травня чули вибухи в Наро-Фомінському районі в Підмосков'ї. Там розташована логістична база Міноборони РФ.

У ніч на 5 травня щонайменше у 18 регіонах Росії оголошували сирену про ракетну небезпеку, зокрема вперше зафіксовано таке попередження за близько 2000 кілометрів від кордону з Україною — у Ханти-Мансійському автономному окрузі.