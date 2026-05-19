У СЗР РФ переконані, що Україна готує удари з території Латвії: Москва погрожує "відплатою"

У Службі зовнішньої розвідки Росії заявили, що Україна нібито готує атаки по РФ з території Латвії. Зокрема, у Москві стверджують, що Київ уже отримав згоду латвійської влади на проведення таких операцій та перекинув до країни українських військових, які спеціалізуються на роботі з дронами.

Такі заяви озвучили у СЗР РФ, повідомляє російське агентство ТАСС 19 травня. У спецслужбі країни-агресора стверджують, що українська влада нібито планує запускати безпілотники по Росії з території країн Балтії. За версією російської сторони, президент України Володимир Зеленський прагне продемонструвати європейським союзникам, що ЗСУ зберігають бойові можливості та здатні завдавати ударів по російській економіці.

У СЗР РФ також заявили, що Київ нібито переконав Ригу погодитися на проведення операцій проти Росії. Там стверджують, що для атак можуть використовувати дрони, які запускатимуть із території держав Балтії.

Відео дня

Україна нібито хоче атакувати РФ з території Латвії — у Москві погрожують

Крім цього, у російській розвідці повідомили, що до Латвії буцімто вже прибули українські військовослужбовці сил безпілотних систем. У Москві також пригрозили, що їм відомі "центри ухвалення рішень" у Латвії, і заявили, що членство країни в НАТО нібито не стане захистом у разі таких дій.

Окремо в СЗР РФ наголосили, що сучасні засоби розвідки дозволяють визначати координати місць запуску безпілотників, якщо вони стартуватимуть із латвійської території.

Варто дадати, що станом на момент написання цієї новини українська сторона, а також Міністерство оборони Латвії офіційно не коментували заяви російської Служби зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, що до цього Володимир Зеленський повідомляв про дані української розвідки, які свідчать про підготовку Росією нових ракетно-дронових ударів по Україні, зокрема по політичних та військових цілях. За його словами, йдеться майже про два десятки так званих "центрів прийняття рішень". Також президент зазначив, що Україна готова до відповіді на російські атаки, зокрема шляхом ударів по нафтовій інфраструктурі РФ, військовому виробництву та особах, причетних до воєнних злочинів.

На початку травня Фокус писав, що у Латвії повідомляли про порушення повітряного простору країни безпілотниками, які, за даними військових, залетіли з території Росії. Тоді було зафіксовано падіння щонайменше двох дронів.