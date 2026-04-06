Уникально и моментально: как была организована американская операция спасения штурмана сбитого F-15

Некоторые подробности уникальной поисково-спасательной операции Воздушных сил США по эвакуации офицера вооружения (штурмана, WSO) со сбитого истребителя F-15E Strike Eagle, который оказался в глубине территории Ирана и провел несколько суток в тылу врага, укрываясь в горной местности.

Важной особенностью стало то, что первичное обнаружение офицера обеспечило ЦРУ, задействовавшее как агентурные сети внутри страны, так и технические средства разведки, включая спутниковую и воздушную разведку.

Параллельно с этим была развернута дезинформационная кампания, в рамках которой внутри Ирана распространялись сведения о якобы уже проведенной эвакуации летчика, что внесло путаницу в действия местных сил и снизило плотность поиска в нужном районе.

После уточнения координат с помощью агентурной ячейки ЦРУ внутри Ирана информация была немедленно передана в Пентагон и далее в Центральное командование ВС США. Так для извлечения одного военного задействовали сотни военнослужащих Сил специальных операций, десятки самолетов и вертолетов, а также элементы кибер- и космической поддержки.

В глубине территории Ирана был развернут временный FARP — передовой пункт дозаправки и перевооружения, позволивший обеспечить устойчивую работу авиации без привязки к постоянным базам; в операции участвовали легкие вертолеты типа MH-6 Little Bird и транспортные самолеты семейства C-130 Hercules.

В процессе эвакуации возникли и дополнительные сложности: два транспортных самолета C-130 застряли на передовой площадке вместе с персоналом, в результате чего командование приняло решение уничтожить их на месте, чтобы исключить попадание техники к врагу, одновременно перебросив дополнительные борта для завершения миссии и эвакуации оставшегося персонала.

Несмотря на потери техники и сопутствующие инциденты, включая ранее поврежденные вертолеты и утраченный A-10 Thunderbolt II, операция демонстрирует характерный для США приоритет — обеспечение гарантированного спасения экипажей даже ценой значительных материальных затрат.

Проведенная операция, помимо того что являлась запредельно сложной, требовала наивысочайшего уровня интеграции разведки, авиации и сил специальных операций в единый действующий организм, что и было продемонстрировано.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

