Намекают на ядерку: в Госдуме РФ настаивают на применении "оружия возмездия" против Украины

Депутаты российской Госдумы считают, что нужно достигнуть целей так называемой "СВО", отметил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. И неназванное "оружие возмездия" в этом должно помочь.

При этом Володин не сообщил, кто именно из российских депутатов на этом настаивает.

"Депутаты Государственной думы настаивают на применении более мощного оружия - "оружия возмездия". И достижении целей специальной военной операции", - написал Володин в своем канале в Telegram.

Пост Вячеслава Володина Фото: Скриншот

Также он заявил, что "сегодняшние" (без уточнения какие именно) заявления Зеленского подтверждают в очередной раз "его неадекватность" и президент Украины якобы "должен" следовать договоренностям Путина и президента США Трампа, достигнутым в Анкоридже.

"Наши войска наступают", - сообщил Володин.

Что именно подразумевает председатель Госдумы под "оружием возмездия" – неизвестно.

Это может быть баллистическая ракета средней дальности "Орешник". Помимо "Орешника", в контексте "ударов возмездия" в начале 2026 года Минобороны РФ отчитывалось об использовании аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал" и высокоточного оружия большой дальности. Также это может быть ракета с ядерной энергоустановкой "Буревестник".

Напомним, ранее Володин заявлял, что россияне якобы готовы начать ядерную войну из-за разговоров западных политиков о покушении на Путина.

Также председатель Госдумы уверял, что российские депутаты "настаивают" на ядерном ударе по Страсбургу. Кто были эти депутаты, Володин также не сообщил.