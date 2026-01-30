Натякають на ядерку: у Держдумі РФ наполягають на застосуванні "зброї відплати" проти України

Депутати російської Держдуми вважають, що потрібно досягти цілей так званої "СВО", зазначив голова нижньої палати парламенту В'ячеслав Володін. І неназвана "зброя відплати" в цьому має допомогти.

При цьому Володін не повідомив, хто саме з російських депутатів на цьому наполягає.

"Депутати Державної думи наполягають на застосуванні більш потужної зброї — "зброї відплати". І досягненні цілей спеціальної військової операції", — написав Володін у своєму каналі в Telegram.

Пост В'ячеслава Володіна Фото: Скриншот

Також він заявив, що "сьогоднішні" (без уточнення які саме) заяви Зеленського підтверджують укотре "його неадекватність", і що президент України нібито "повинен" слідувати домовленостям Путіна і президента США Трампа, досягнутим в Анкориджі.

"Наші війська наступають", — повідомив Володін.

Що саме має на увазі голова Держдуми під "зброєю відплати" — невідомо.

Це може бути балістична ракета середньої дальності "Ліщина". Крім "Ліщини", в контексті "ударів відплати" на початку 2026 року Міноборони РФ звітувало про використання аеробалістичних гіперзвукових ракет "Кинджал" і високоточної зброї великої дальності. Також це може бути ракета з ядерною енергоустановкою "Буревісник".

Нагадаємо, раніше Володін заявляв, що росіяни нібито готові почати ядерну війну через розмови західних політиків про замах на Путіна.

Також голова Держдуми запевняв, що російські депутати "наполягають" на ядерному ударі по Страсбургу. Хто були ці депутати, Володін також не повідомив.