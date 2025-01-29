Услышали Карлсона: Кремль пригрозил ядерной войной в ответ на покушение на Путина, что известно

Россияне готовы начать ядерную войну из-за разговоров западных политиков о покушении на Путина, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Политик объяснил, в чем заключается угроза.

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В последнее время в мире произошло несколько нападений на лидеров стран, поэтому даже к разговорам о покушении на Путина следует относиться серьезно. В США оба президента, нынешний и бывший, не опровергали заявление журналиста Такера Карлсона, который упомянул о возможности такого покушения. Об угрозе глобальной безопасности и о ядерной войне спикер Государственной думы Вячеслав Володин написал в Telegram-канале.

Володин сначала вспомнил о серии нападений на мировых политиков. В его заметке говорится об атаке на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, на тогдашнего претендента на пост президента США Дональда Трампа. На этом основании российский чиновник предложил относиться серьезно к заявлению Карлсона о подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина. По мнению Володина, даже говорить на эту тему "преступно". В итоге российский топ-чиновник пригрозил, что такие разговоры — это якобы "прямой путь к ядерной войне".

Покушение на Путина — заявление Володина о ядерной войне Фото: Скриншот

Кроме ядерных угроз, Володин отметил, что до сих пор ни 46 президент США Джо Байден, ни 47 президент Дональд Трамп никак не отреагировали на заявление Карлсона. Между тем, по его мнению, этими разговорами должны заниматься следователи, поскольку Путин — "преимущество России" и делает все для "достижения мира". Также россиянин предложил "привлечь к ответственности" американских топ-чиновников.

Покушение на Путина — Володин о важности президента РФ для россиян Фото: Скриншот

Представители Байдена и Карлсона, а также представитель Путина, не реагировали на заявление журналиста Карлсона.

Покушение на Путина — что сказал Карлсон

Отметим, предположения Карсона о покушении на Путина прозвучали два назад, 27 января. Во время разговора с журналистом Мэттом Таибб он сказал, что за разговорами о покушении якобы стоял тогдашний госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, чиновник пытался начать "настоящую войну" и для этого планировал убийство главы Кремля. При этом Карлсон никак не объяснил, откуда получил информацию о покушении и не доказал, что говорит правду.

Между тем в феврале 2024 года американский журналист посетил Москву и взял интервью у Владимира Путина. Во время разговора Путин устроил многочасовой псевдоисторический экскурс, в котором объяснял право россиян оккупировать Украину.

Напоминаем, 28 января Фокус рассказал о гибели в Украине почти однофамильца Путина, который приехал на войну из города Энгельс в Саратовской области. Тем временем Путин сообщил о новых причинах, почему российская армия сбежала из-под Киева весной 2022 года.