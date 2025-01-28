Убийство Путина: что было бы, если бы фантазии Такера Карлсона стали реальностью

Американский журналист Такер Карлсон считает, что администрация уже бывшего президента Джо Байдена планировала убийство Путина. Опрошенные Фокусом эксперты скептически отнеслись к такому заявлению, но решили пофантазировать: как бы изменился мир и, самое главное, что это означало бы для Украины, если бы российский президент все же умер.

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Американский журналист Такер Карлсон убежден, что администрация экс-президента США Джо Байдена планировала покушение на российского лидера Владимира Путина. По его словам, бывший госсекретарь Энтони Блинкен делал все, чтобы ускорить войну между США и РФ.

"Энтони Блинкен так сильно продвигал идеи настоящей войны, через убийство Путина, например. Что делала администрация Байдена — они пытались убить Путина", — сказал Такер Карлсон.

Зато журналист не предоставил никаких конкретных доказательств или подробностей относительно вероятной организации покушения на Путина.

США убили Путина: как бы изменились РФ и мир

Слова Такера Карлсона — как бальзам на уши для по меньшей мере 95% украинцев, даже тех, которые имеют христианские убеждения, считает политолог Олег Постернак . Поскольку Путин считается непосредственным ответственным за военные преступления РФ во время войны.

"Очень распространенным и актуальным является мнение, что убийство Путина ни к чему бы не привело. Коллективный Путин продолжал бы войну, пришел бы кто-то хуже. Россияне имеют склонность выбирать как раз лидеров, которые бы соответствовали их сокровенным имперским внутренним убеждениям", — говорит Фокусу Постернак.

Личная роль Путина в войне очень весома, в частности, на 80% эта война — это его одержимость, личная авантюра, тогда как физическое уничтожение президента РФ могло бы свернуть так называемую "СВО", сформировать среди российской элиты дефрагментацию и привело бы к межклановой борьбе в ее среде, считает политолог.

По его мнению, следующий лидер РФ был бы более зависимым от элиты, чем сейчас Путин, который окружил себя очень узким кругом верных и лояльных чиновников и родственников. Более того, президент России перестал прислушиваться к мнению тех лиц, которые ранее были ему важны и интересны.

"Он совершенно не отдает себе понимания того, что государственная политика должна зависеть от какого-то коллективного интеллектуального обсуждения. Наоборот, этого уже нет в России. Поэтому следующий президент стал бы однозначно более зависимым от элиты, который интуитивно чувствовал бы, в каком коллапсе оказалась российская экономика. И, разумеется, это влияло бы на характер его политики, — отметил политолог.

Бывший сотрудник СБУ и военный аналитик Иван Ступак убежден, что США не могли бы планировать убийство Путина. Однако, если сфантазировать такой вариант, то последствия могли бы быть разными. В частности, в зависимости от причины смерти. Если естественная — это один сценарий, если насильственная — то другой.

"С большой вероятностью Путина могли бы поднять на знамена, причислить к лику святых, патриарх Кирилл воспел бы и освятил его. И, возможно, к власти пришло бы что-то вроде ЦК политбюро Советского Союза — условно 5-6 человек, которые бы вместе принимали решения, — рассказал Фокусу Иван Ступак.

По его словам, эти лица придали бы ускорение войны из-за того, что был убит их лидер, и предложили бы отомстить "плохим американцам".

Зато вариант с естественной смертью Путина считается лучшим для Украины, поскольку это могло бы вызвать конфликты внутри России. Эксперт Ступак объясняет, что сейчас Путин выступает тем, кто удерживает систему в РФ и выполняет роль балансира. В случае его смерти у разных групп влияния начались бы ссоры.

Силовики могли бы заявить, что именно они являются "стеной нации" и поэтому должны занять ведущую роль. В то же время технократы, представленные чиновниками, могли бы возразить, утверждая, что именно на их знаниях и управленческих навыках держится вся система.

Еще одна группа — олигархи — могла бы заявить, что именно их деньги обеспечивают функционирование государственного механизма, финансируя как силовиков, так и технократов, и поэтому они заслуживают ведущей роли.

Более того, к борьбе за власть могли бы присоединиться и представители духовенства, настаивая на том, что все в государстве держится "на священном", и именно они должны быть главными.

"Я думаю, это для нас был бы лучший вариант, чтобы они между собой ссорились", — заявил аналитик.

Начнется ли война между США и РФ из-за убийства Путина?

По мнению Олега Постернака, если бы Вашингтон убил Путина, то это вряд ли вызвало бы войну между США и Россией.

"Нет, вряд ли, если бы это убийство было доведено до логического завершения. Я думаю, что многие в России очень хотели бы реализации такого сценария — и среда российской политики, и среда российского бизнеса", — пояснил он и добавил, что для части граждан РФ Путин — это "риск, катастрофа, экономический коллапс".

Зато Ступак считает, что убийства американцами Путина конечно бы привело к войне между США и РФ.

"Какой бы Путин не был диктатор, убийца, но в глазах большого количества стран он является правителем", — подчеркнул он.

Так некоторым странам РФ предоставляет деньги, другие просто верят в Путина, а кто-то ненавидит, продолжает Ступак, однако эту расправу использовали бы против США. В частности, Китай или Индия. Это могло бы сильно объединить противников западного мира, которые могли бы заявить, что Запад стоит за своими ценностями, однако беспардонно убил лидера другого государства.

"Это объединило бы против Соединенных Штатов небольшое количество стран. И это действительно было бы плохо", — подытожил военный аналитик.

Напомним, в конце января президент США Дональд Трамп эмоционально призвал российского президента Владимира Путина закончить войну в Украине. По его словам, он якобы не собирается вредить РФ, любит российский народ и всегда имел хорошие отношения с Путиным.

Тогда же Трамп заявил, что продолжение военных действий в Украине разрушает Россию, нанося ей значительные экономические и человеческие потери. По мнению президента США, Путин должен заключить соглашение.