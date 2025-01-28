Вбивство Путіна: що було би, як би фантазії Такера Карлсона стали реальністю

Американський журналіст Такер Карлсон вважає, що адміністрація вже колишнього президента Джо Байдена планувала вбивство Путіна. Опитані Фокусом експерти скептично поставилися до такої заяви, але вирішили пофантазувати: як би змінився світ і, найголовніше, що це означало б для України, якби російський президент все ж таки помер.

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Американський журналіст Такер Карлсон переконаний, що адміністрація експрезидента США Джо Байдена планувала замах на російського лідера Володимира Путіна. За його словами, колишній держсекретар Ентоні Блінкен робив усе, аби прискорити війну між США та РФ.

"Ентоні Блінкен так сильно просував ідеї справжньої війни, через убивство Путіна, наприклад. Що робила адміністрація Байдена — вони намагалися вбити Путіна", — сказав Такер Карлсон.

Натомість журналіст не надав жодних конкретних доказів або подробиць щодо ймовірної організації замаху на Путіна.

США вбили Путіна: як би змінилися РФ та світ

Слова Такера Карлсона — як бальзам на вуха для щонайменше 95% українців, навіть тих, які мають християнські переконання, вважає політолог Олег Постернак. Оскільки Путін вважається безпосереднім відповідальним за воєнні злочини РФ під час війни.

"Дуже поширеною й актуальною є думка, що вбивство Путіна ні до чого б не призвело. Колективний Путін продовжував би війну, прийшов би хтось гірший. Росіяни мають схильність обирати якраз лідерів, які б відповідали їхнім потаємним імперським внутрішнім переконанням", — каже Фокусу Постернак.

Особиста роль Путіна у війні дуже вагома, зокрема, на 80% ця війна — це його одержимість, особиста авантюра, тоді як фізичне знищення президента РФ могло б згорнути так звану "СВО", сформувати серед російської еліти дефрагментацію та призвело б до міжкланової боротьби в її середовищі, вважає політолог.

На його думку, наступний лідер РФ був би більш залежним від еліти, ніж зараз Путін, який оточив себе дуже вузьким колом вірних та лояльних чиновників і родичів. Ба більше, президент Росії перестав дослухатися до думки тих осіб, які раніше були йому важливі та цікаві.

"Він абсолютно не віддає собі розуміння того, що державна політика повинна залежати від якогось колективного інтелектуального обговорення. Навпаки, цього вже немає в Росії. Тому наступний президент став би однозначно більш залежним від еліти, який інтуїтивніше відчував би, в якому колапсі опинилася російська економіка. І, зрозуміло, це впливало б на характер його політики, — зазначив політолог.

Колишній співробітник СБУ та військовий аналітик Іван Ступак переконаний, що США не могли б планувати вбивство Путіна. Проте, якщо сфантазувати такий варіант, то наслідки могли б бути різними. Зокрема, залежно від причини смерті. Якщо природна — це один сценарій, якщо насильницька — то інший.

"З великою ймовірністю Путіна могли б підняти на прапори, зарахувати до лику святих, патріарх Кирило оспівав би та освятив його. І, можливо, до влади прийшло б щось на кшталт ЦК політбюро Радянського Союзу — умовно 5-6 осіб, які б разом ухвалювали рішення, — розповів Фокусу Іван Ступак.

За його словами, ці особи придали б прискорення війни через те, що було вбито їхнього лідера, та запропонували б помститися "поганим американцям".

Натомість варіант із природною смертю Путіна вважається найкращим для України, оскільки це могло б спричинити конфлікти всередині Росії. Експерт Ступак пояснює, що наразі Путін виступає тим, хто утримує систему у РФ і виконує роль балансира. У разі його смерті у різних груп впливу почалися б сварки.

Силовики могли б заявити, що саме вони є "стіною нації" і тому повинні зайняти провідну роль. Водночас технократи, представлені чиновниками, могли б заперечити, стверджуючи, що саме на їхніх знаннях і управлінських навичках тримається вся система.

Ще одна група — олігархи — могла б заявити, що саме їхні гроші забезпечують функціонування державного механізму, фінансуючи як силовиків, так і технократів, і тому вони заслуговують на провідну роль.

Ба більше, до боротьби за владу могли б долучитися й представники духовенства, наполягаючи на тому, що все в державі тримається "на священному", і саме вони повинні бути головними.

"Я думаю, це для нас був би найкращий варіант, щоб вони між собою сварилися", — заявив аналітик.

Чи почнеться війна між США та РФ через вбивство Путіна?

На думку Олега Постернака, якби Вашингтон вбив Путіна, то це навряд чи спричинило б війну між США та Росією.

"Ні, навряд чи, якби це вбивство було доведено до логічного завершення. Я думаю, що багато хто в Росії дуже хотів би реалізації такого сценарію — і середовище російської політики, і середовище російського бізнесу", — пояснив він та додав, що для частини громадян РФ Путін — це "ризик, катастрофа, економічний колапс".

Натомість Ступак вважає, що вбивства американцями Путіна звісно б призвело до війни між США та РФ.

"Який би Путін не був диктатор, вбивця, але в очах великої кількості країн він є правителем", — наголосив він.

Так деяким країнам РФ надає гроші, інші просто вірять в Путіна, а хтось ненавидить, продовжує Ступак, проте цю розправу використали б проти США. Зокрема, Китай чи Індія. Це могло б сильно обʼєднати супротивників західного світу, які могли б заявити, що Захід стоїть за своїми цінностями, проте безпардонно вбив лідера іншої держави.

"Це об'єднало б проти Сполучених Штатів невелику кількість країн. І це дійсно було б погано", — підсумував військовий аналітик.

Нагадаємо, наприкінці січня президент США Дональд Трамп емоційно закликав російського президента Володимира Путіна закінчити війну в Україні. За його словами, він нібито не збирається шкодити РФ, любить російський народ та завжди мав хороші стосунки з Путіним.

Тоді ж Трамп заявив, що продовження воєнних дій в Україні руйнує Росію, завдаючи їй значних економічних та людських втрат. На думку президента США, Путін повинен укласти угоду.