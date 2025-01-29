Почули Карлсона: Кремль пригрозив ядерною війною у відповідь на замах на Путіна, що відомо

Росіяни готові почати ядерну війну через розмови західних політиків про замах на Путіна, заявив спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін. Політик пояснив, у чому полягає загроза.

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Останнім часом у світі сталось кілька нападів на лідерів країн, тому навіть до розмов про замах на Путіна слід ставитись серйозно. У США обидва президенти, нинішній та колишній, не спростовували заяву журналіста Такера Карлсона, який згадав про можливість такого замаху. Про загрозу глобальній безпеці та про ядерну війну спікер Державної думи В'ячеслав Володін написав у Telegram-каналі.

Володін спершу згадав про серію нападів на світових політиків. У його дописі ідеться про атаку на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, на тодішнього претендента на посаду президента США Дональда Трампа. На цій підставі російський чиновник запропонував ставитись серйозно до заяви Карлсона про підготовку замаху на президента РФ Володимира Путіна. На думку Володіна, навіть говорити на цю тему "злочинно". В підсумку російський топчиновник пригрозив, що такі розмови — це начебто "прямий шлях до ядерної війни".

Замах на Путіна - заява Володіна про ядерну війну Фото: Скриншот

Крім ядерних погроз, Володін зауважив, що досі на 46 президент США Джо Байден, ні 47 президент Дональд Трамп ніяк не відреагували на заяву Карлсона. Тим часом, на його думку, цими розмовами мають займатись слідчі, оскільки Путін – "перевага Росії" і робить все, для "досягнення миру". Також росіянин запропонував "притягти до відповідальності" американських топпосадовців.

Замах на Путіна - Володін про важливість президента РФ для росіян Фото: Скриншот

Речники Байдена та Карлсона, а також речник Путіна, не реагували на заяву журналіста Карлсона.

Замах на Путіна — що сказав Карлсон

Зазначимо, припущення Карсона про замах на Путіна пролунали два тому, 27 січня. Під час розмови з журналістом Меттом Таібб він сказав, що за розмовами про замах начебто стояв тодішній держсекретар США Ентоні Блінкен. З його слів, чиновник намагався почати "справжню війну" і для цього планував убивство очільника Кремля. При цьому Карлсон ніяк не пояснив, звідки отримав інформацію про замах і не довів, що каже правду.

Тим часом у лютому 2024 року американський журналіст відвідав Москву і взяв інтерв'ю у Володимира Путіна. Під час розмови Путін влаштував кількагодинний псевдоісторичний екскурс, у якому пояснював право росіян окупувати Україну.

Нагадуємо, 28 січня Фокус розповів про загибель в Україні майже однофамільця Путіна, який приїхав на війну з міста Енгельс у Саратовській області. Тим часом Путін повідомив про нові причини, чому російська армія втекла з-під Києва весною 2022 року.