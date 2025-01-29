"Уникнути серйозної війни": Путін вигадав нові причини, чому ЗС РФ втекли з-під Києва у 2022

Про відвід військ від Києва Путіна нібито просили одразу кілька європейських лідерів. Кремль підозрював, що їх "можуть обманути", але нібито все одно вирішив зробити жест доброї волі.

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Навесні 2022 року російським військам нібито наказали відійти від Києва, щоб Україна могла підписати мирний договір, не виглядаючи як країна, яка капітулює. Про це заявив президент РФ Володимир Путін.

"Деякі європейські лідери в розмовах зі мною телефоном сказали про те, що неможливо Україні підписувати мирний договір, як один із колег висловився "з пістолетом біля скроні". Тоді мені сказали, що потрібно відвести війська від Києва", — сказав Путін.

Він уточнив, що це відбувалось під час переговорів у Стамбулі.

За його словами, росіяни розуміли, що "обман можливий", проте все ж таки вирішили відвести війська, щоб нібито "уникнути кровопролиття або серйозної війни".

"У документі доопрацьовувати вже було практично нічого. Українська сторона тільки пропонувала поставити особисту крапку на зустрічі двох президентів. Я погодився і з цим. Раптом із Києва надійшла інформація, що їм потрібно порадитися із союзниками і вони взяли тижневу паузу. Вони порадилися. Приїхав пан Джонсон (колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, — ред.), напевно, з подачі колишньої американської адміністрації на чолі з Джо Байденом… Вони й умовили українців продовжувати війну", — зазначив Путін.

Президент РФ також наголосив, що українські чиновники й уряд Великобританії нібито навіть не приховують того, що "Київ змусили продовжувати воювати з Росією".

Водночас Путін так і не уточнив, про яких саме чиновників та урядовців йдеться.

Нагадаємо, 28 січня Володимир Путін укотре назвав президента України Володимира Зеленського "нелегітимним" і повідомив, що Зеленський не може скасувати власну заборону щодо ведення переговорів із РФ.

24 січня Путін заявив, що Росія готова до переговорів щодо повномасштабної війни в Україні.