"Избежать серьезной войны": Путин придумал новые причины, почему ВС РФ сбежали из-под Киева в 2022 году

Об отводе войск от Киева Путина якобы просили сразу несколько европейских лидеров. Кремль подозревал, что их "могут обмануть", но якобы все равно решил сделать жест доброй воли.

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Весной 2022 года российским войскам якобы приказали отойти от Киева, чтобы Украина могла подписать мирный договор, не выглядя как страна, которая капитулирует. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Некоторые европейские лидеры в разговорах со мной по телефону сказали о том, что невозможно Украине подписывать мирный договор, как один из коллег выразился "с пистолетом у виска". Тогда мне сказали, что нужно отвести войска от Киева", — сказал Путин.

Он уточнил, что это происходило во время переговоров в Стамбуле.

По его словам, россияне понимали, что "обман возможен", однако все же решили отвести войска, чтобы якобы "избежать кровопролития или серьезной войны".

"В документе дорабатывать уже было практически нечего. Украинская сторона только предлагала поставить личную точку на встрече двух президентов. Я согласился и с этим. Вдруг из Киева поступила информация, что им нужно посоветоваться с союзниками и они взяли недельную паузу. Они посоветовались. Приехал господин Джонсон (бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, — ред.), наверное, с подачи бывшей американской администрации во главе с Джо Байденом... Они и уговорили украинцев продолжать войну", — отметил Путин.

Президент РФ также подчеркнул, что украинские чиновники и правительство Великобритании якобы даже не скрывают того, что "Киев заставили продолжать воевать с Россией".

В то же время Путин так и не уточнил, о каких именно чиновниках и чиновниках идет речь.

Напомним, 28 января Владимир Путин в очередной раз назвал президента Украины Владимира Зеленского "нелегитимным" и сообщил, что Зеленский не может отменить собственный запрет на ведение переговоров с РФ.

24 января Путин заявил, что Россия готова к переговорам по полномасштабной войне в Украине.