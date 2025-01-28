"Путін" підірвався на фронті в Україні: у соцмережах розповіли про "пригоди" солдата РФ (скриншот)

На фронті в Україні підірвався росіянин на прізвисько "Путін", який проїхав 600 км, щоб потрапити на війну. Співгромадяни називають його "героєм", який воював з "фашистами".

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Солдат ЗС РФ протистояв відразу двом танкам ЗСУ, які полювали за схованкою російського військового. Росіянин, який взяв участь у такій "потужній битві", мав прізвисько "Путін". У місцевості, в якій він народився, скаржаться на "героїчну" загибель односельця на фронті в Україні. Про деталі "подвигу Путіна" OSINT-аналітик з ніком Necro Mancer написав у соцмережі X (Twitter).

Допис Necro Mance з'явився у мережі пізно увечері 27 січня. Аналітик звернув увагу на публікацію у російській забороненій соцмережі. Громада міста Енгельс Саратовської області РФ сумувала через загибель Ігоря Путіліна. Путіліна, ідеться у дописі, односельці називали по прізвищу президента РФ "Путіним". Як з'ясувалось, "Путін" загинув в Україні за дев'ять днів до дати публікації некролога — орієнтовно, 15 січня 2025 року. На фото видно чоловіка у військовій формі ЗС РФ, який поїхав на війну за 600 км від дому.

Втрати ЗС РФ — російський солдат Ігор Путілін "Путін" Фото: Twitter/Necro Mancer

Російські військові розповіли односельцям "Путіна" про пригоди солдата ЗС РФ, внаслідок яких він загинув. Вони запевняють, що позиції Ігоря атакували відразу два танки ЗСУ. Ігор миттєво підготував до бою ПРК "Фагот" і один танк таки зумів підбити, говорили його "товариші". Втім другий танк довершив справу: "Путін" підбив гусеницю, але росіянина потім все ж підірвали. У дописі жителів Енгельса також можна почитати, як вони ставляться до українців: громадян країни, на яку напала РФ, називають, "фашистами". Крім того, про солдата, який прийшов на чужу землю, говорять, що він воював "за нашу страну и людей".

Втрати ЗС РФ — некролог про солдата Ігоря Путіліна "Путіна" Фото: Twitter/Necro Mancer

Зазначимо, у травні 2024 року Фокус писав про наймолодшого солдата ЗС РФ, який загинув в Україні. Росіянина звали Данило Єрмоленко, йому ледь виповнилось 18 років і він поїхав на війну із села Великий Бугалиш Свердловської області, розташованого за 2 тис. км від України.

Нагадуємо, в грудні Пентагон назвав орієнтовну кількість російських військових, які загинула на російсько-українській війні. Тим часом видання Forbes повідомило, що ЗС РФ втратили велику кількість бронемашин, та пояснив, як росіяни розв'язують цю проблему.