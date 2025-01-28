"Путин" подорвался на фронте в Украине: в соцсетях рассказали о "приключениях" солдата РФ (скриншот)

На фронте в Украине подорвался россиянин по прозвищу "Путин", который проехал 600 км, чтобы попасть на войну. Сограждане называют его "героем", который воевал с "фашистами".

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Солдат ВС РФ противостоял сразу двум танкам ВСУ, которые якобы охотились за убежищем российского военного. Россиянин, который принял участие в такой "мощной битве", имел прозвище "Путин". В местности, в которой он родился, жалуются на "героическую" гибель односельчанина на фронте в Украине. О деталях "подвига Путина" OSINT-аналитик с ником Necro Mancer написал в соцсети X (Twitter).

Сообщение Necro Mance появилось в сети поздно вечером 27 января. Аналитик обратил внимание на публикацию в российской запрещенной соцсети. Община города Энгельс Саратовской области РФ скорбела из-за гибели Игоря Путилина. Путилина, говорится в заметке, односельчане называли по фамилии президента РФ "Путиным". Как выяснилось, "Путин" погиб в Украине за девять дней до даты публикации некролога — ориентировочно, 15 января 2025 года. На фото видно мужчину в военной форме ВС РФ, который поехал на войну за 600 км от дома.

Потери ВС РФ — российский солдат Игорь Путилин "Путин" Фото: Twitter/Necro Mancer

Российские военные рассказали односельчанам "Путина" о приключениях солдата ВС РФ, в результате которых он погиб. Они уверяют, что позиции Игоря атаковали сразу два танка ВСУ. Игорь мгновенно подготовил к бою ПРК "Фагот" и один танк таки сумел подбить, говорили его "товарищи". Впрочем, второй танк довершил дело: "Путин" подбил гусеницу, но россиянина потом все же взорвали. В заметке жителей Энгельса также можно почитать, как они относятся к украинцам: граждан страны, на которую напала РФ, называют, "фашистами". Кроме того, о солдате, который пришел на чужую землю, говорят, что он воевал "за нашу страну и людей".

Потери ВС РФ — некролог о солдате Игоре Путилине "Путилин" Фото: Twitter/Necro Mancer

Отметим, в мае 2024 года Фокус писал о самом молодом солдате ВС РФ, который погиб в Украине. Россиянина звали Даниил Ермоленко, ему едва исполнилось 18 лет и он поехал на войну из села Большой Бугалыш Свердловской области, расположенного в 2 тыс. км от Украины.

Напоминаем, в декабре Пентагон назвал ориентировочное количество российских военных, погибших на российско-украинской войне. Между тем издание Forbes сообщило, что ВС РФ потеряли большое количество бронемашин, и объяснил, как россияне решают эту проблему.