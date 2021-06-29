"Гречка без соусу": військовий НАТО показав сніданок на Sea Breeze-2021 в Україні (фото)

Британський десантник показав, чим годують учасників українсько-американських військових навчань, які проходять в Чорному морі.

Військовослужбовець Великобританії опублікував фото з їдальні, де подають їжу бійцям, які беруть участь у військових навчаннях Sea Breeze-2021, які стартували 28 червня. Знімок він опублікував у своєму Instagram.

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Десантник, який називає себе Джонні, свій черговий допис в Instagram присвятив їжі на українсько-американських навчаннях Sea Breeze-2021.

За словами військовослужбовця, три дні поспіль на сніданок їм подають один і той же напій.

На знімку видно, що в їдальні бійцям видають порцію гречки, половину сосиски і порізані огірок із помідором.

"Ласкаво просимо на Sea Breeze. Ось ваш сніданок за стандартами НАТО. Напій, той же, що був попередні три рази, порожня гречка, сосиска, порізаний огірок і кілька шматочків помідора. Ніяких соусів. Смакота", — написав британський військовослужбовець Джонні, який бере участь в українсько-американських навчаннях See Breeze-2021.

[ + – ] Сніданок на Sea Breeze-2021

Раніше Фокус повідомляв, що 28 червня стартували військові навчання Sea Breeze-2021. Українсько-американські навчання стануть наймасштабнішими за останні 20 років і в них задіють 32 бойові кораблі та 40 одиниць авіації.

Також Фокус розповідав, що перед початком Sea Breeze-2021 у Чорному морі сталася надзвичайна подія з есмінцем HMS Defender. Росія звинуватила британське судно в "порушенні російських кордонів" і нібито здійснила "попереджувальне бомбометання". Міністерство оборони Великобританії спростувало заяву російських військових і заявило, що "не помітило попереджувальне бомбометання" по есмінцю HMS Defender.