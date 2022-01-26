"Еще больше помощи": в США анонсировали новые поставки вооружения Украине

По словам госсекретаря Энтони Блинкена, в Украину уже прибыло три партии самолетов с оружием и оборудованием, в ближайшие дни поступят новые борты.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выступил с пресс-конференцией, в ходе которой анонсировал новые поставки вооружения в Украину.

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По словам госсекретаря, Соединенные штаты в ближайшие дни отправят в Украину новую партию помощи в сфере безопасности.

"Три партии оборонной военной помощи прибывают в Киев на этой неделе.., еще больше последует в ближайшие дни", — заявил Блинкен.

В ходе выступления Блинкен также отметил, что из-за напряженной ситуации у украинских границ, экономика страны пострадала. Поэтому США вместе с союзниками прорабатывают пути для помощи Украине в экономической сфере.

Блинкен также подчеркнул, что Штаты в 2021 году передали Украине военной помощи больше, чем когда-либо до этого.

Напомним, госсекретарь США пообещал выделить Украине дополнительные $300 млн из-за возможного вторжения армии РФ. Также он подчеркнул, что Штаты оказали нашей стране с 2014 года помощи больше, чем любому другому государству.

25 января в Украину приземлился третий борт с вооружением для украинской армии. В нем было оборудование и боеприпасы для ВСУ. Предыдущий самолет с 80 тоннами груза на борту прибыл 23 января. 22 января был доставлен первый борт в рамках дополнительной помощи Украине на 200 млн долларов.