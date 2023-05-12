Нові санкції проти Росії: ЄС пропонує зупинити транспортування російської нафти, — ЗМІ

Пропозиція щодо припинення використання нафти з РФ стане частиною 11-го пакету санкцій ЄС після вторгнення Росії до України. Вона вимагатиме підтримки всіх держав-членів і може змінитись до того, як це відбудеться, оскільки переговори тривають.

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Євросоюз може відмовитися від постачання російської нафти трубопроводом "Дружба". На даному етапі це стосується постачання "чорного золота" до Німеччини та Польщі, повідомило медіа Bloomberg у п'ятницю, 12 квітня.

ЗМІ з посиланням на документи, які опинилися у розпорядженні редакції, пише про пропозицію Євросоюзу офіційно припинити постачання нафти до цих двох країн, яким було дозволено проігнорувати санкції ЄС і продовжувати користуватися нафтою з РФ.

На практиці обидві компанії в Польщі та Німеччині вже припинили приймати нафту північною ділянкою трубопроводу "Дружба". Таким чином вони виконали обіцянку скоротити нафтовитрати.

Зауважимо, що ці дві країни імпортували в середньому близько 480 000 барелів на день через Дружбу у 2022 році. У три країни на південній ділянці в середньому припадало майже 290 000 барелів на день, і цей рівень цього року трохи знизився.

При цьому, якщо Євросоюз офіційно підтримає пропозицію про припинення транзиту нафти з РФ, залишаться в силі винятки, що дозволяють потоки через південну гілку лінії, котра забезпечує Угорщину, Словаччину та Чехію.

Крім того, збережеться транзит трубопроводом нафти з Казахстану. Про його заборону не йдеться, оскільки дозволено імпорт з інших третіх країн, у тому числі у разі транзиту нафти через Росію.

Нагадаємо, 10 травня стало відомо, що у Швейцарії заморозили активи РФ майже на 8,3 млрд доларів. За словами прессекретар мінекономіки Швейцарії, влада країни вважає юридично можливим використовувати гроші ЦБ РФ для відновлення України після війни.

А 8 травня ЗМІ писали про те, що Євросоюз закриє порти для суден, які возять російську нафту в обхід санкцій. У Європейському Союзі продовжується робота над 11 пакетом санкцій проти Росії, яка вдерлася в Україну. Журналісти дізналися, що блок хоче закрити лазівки, обмеживши транспортування російської нафти та нафтопродуктів після введення граничних цін.