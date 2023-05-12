Новые санкции против России: ЕС предлагает остановить транспортировку российской нефти, — СМИ

Предложение о прекращении использования нефти из РФ станет частью 11-го пакета санкций ЕС после вторжения России в Украину. Оно потребует поддержки всех государств-членов и может измениться до того, как это произойдет, поскольку переговоры продолжаются.

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Евросоюз может отказаться от поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба". На данном этапе это касается поставок "черного золота" в Германию и Польшу, сообщило медиа Bloomberg в пятницу, 12 апреля.

СМИ со ссылкой на документы, оказавшимся в распоряжении редакции, пишет о предложении Евросоюза официально прекратить поставки нефти в эти две страны, которым было разрешено проигнорировать санкции ЕС и продолжать пользоваться нефтью из РФ.

На практике обе компании в Польше и Германии уже прекратили принимать нефть по северному участку трубопровода "Дружба". Таим образом они выполнили обещание сократить нефтерасходы.

Заметим, что эти две страны импортировали в среднем около 480 000 баррелей в день через Дружбу в 2022 году. В три страны на южном участке в среднем приходилось почти 290 000 баррелей в день, и этот уровень в этом году очень немного снизился.

При этом, если Евросоюз официально поддержит предложение о прекращении транзита нефти из РФ, останутся в силе исключения, разрешающие потоки через южную ветку линии, которая снабжает Венгрию, Словакию и Чехию.

Кроме того сохранится транзит по трубопроводу нефти из Казахстана. О его запрете речи не идет, поскольку разрешен импорт из других третьих стран, в том числе в случае транзита нефти через Россию.

Напомним, 10 мая стало известно, что в Швейцарии заморозили активы РФ почти на 8,3 млрд долларов. По словам пресс-секретаря минэкономики Швейцарии, власти страны считают юридически возможным использовать деньги ЦБ РФ для восстановления Украины после войны.

А 8 мая СМИ писали о том, что Евросоюз закроет порты для судов, которые возят российскую нефть в обход санкций. В Европейском Союзе продолжается работа над 11 пакетом санкций против России за вторжение в Украину. Журналисты узнали, что блок хочет закрыть лазейки, ограничив транспортировку российской нефти и нефтепродуктов после введения потолка.