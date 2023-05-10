В Швейцарии заморозили активы РФ почти на 8,3 млрд долларов: получит ли деньги Украина

По словам пресс-секретаря минэкономики Швейцарии, власти страны считают юридически возможным использовать деньги ЦБ РФ для восстановления Украины после войны.

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После начала полномасштабного вторжения России в Украину Европа, встав на сторону нашей страны, начала постепенно блокировать активы страны-агрессора за рубежом. Так, например, Швейцария заблокировала почти 8,3 млрд долларов резервов и активов Центрального банка РФ. Об этом сказано на сайте Федерального совета Швейцарии.

Информация об этом поступила в Федеральный совет страны 10 мая 2023 года, после решения об обязательном представлении отчетности по резервам и активам. Обязательство по предоставлению отчетности также применяется к ЕС в соответствии с санкциями Евросоюза против России. Эту сумму активов следует отличать от другой суммы замороженных средств и активов в Швейцарии (8,4 млрд. долларов).

Отчетность по резервам и активам Центрального банка России остается обязательной, и отчетность будет осуществляться регулярно, ежеквартально.

"В ЕС продолжаются дискуссии о том, следует ли инвестировать активы российского Центробанка, а вырученные средства будет использовать восстановление Украины. Швейцария внимательно следит за этими обсуждениями", — сказано в сообщении Федерального совета.

При этом, по словам пресс-секретаря минэкономики Швейцарии, власти страны считают юридически возможным использовать деньги ЦБ РФ для восстановления Украины после войны.

Сколько может получить Украина за счет активов РФ

В начале 2023 года агентство Bloomberg сообщило, что ЕС рассматривает возможность объединения связанных с РФ заблокированных активов на уровне Евросоюза или на международном уровне с целью получения прибыли, которую можно было бы использовать для финансирования восстановления Украины. То есть, пока речь идет не о передаче конфискованных средств агрессора, а только о направлении на нужды Украины процентного дохода.

В то же время Виталий Шапран, экономист, член общества финансовых аналитиков рассказал Фокусу, что объем активов, который могла бы получить Украина от ЕС в рамках конфискации, могут быть на уровне 300–400 млрд евро. Окончательная сумма зависит от курса евро и скорости работы европейских компетентных органов по поиску активов.

Напомним, пока Евросоюз проявляет осторожность, в США в конце 2022 года уже приняли законодательные изменения, открывшие возможность использования замороженных средств россиян для нужд Украины.