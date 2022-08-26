РФ ежедневно сжигает 4 млн куб. м газа, который раньше поставляла в Германию, — СМИ (фото)

По информации журналистов, сжигание газа началось после того, как Россия в июне сократила поставки газа в Европу через "Северный поток-1". Таким образом в РФ ежедневно сжигается топливо на $10 млрд.

Россия ежедневно сжигает 4,34 млн кубометров газа на компрессной станции "Портовая" недалеко от границы с Финляндией. Ранее он экспортировался в Германию. Об этом пишет издание BBC со ссылкой на анализ норвежской аналитической компании Rystad Energy.

Таким образом РФ ежедневно сжигает природный газ на $10 млрд. Журналисты сообщают, что топливо поступает с нового завода по производству сжиженного газа в Портовой Ленинградской области. Компрессорная станция расположена в начале газопровода "Северный поток-1", по которому газ шел в Германию.

[ + – ] Сжигание газа на "Портовой"

В июне Россия значительно сократила поставки газа через "Северный поток-1". С тех пор ученые заметили значительное увеличение теплоотдачи объекта. Это свидетельствует о сжигании газа. Кроме того, финские граждане, проживающие вблизи границы с РФ, замечали на горизонте большое пламя.

Отмечается, что сжигание газа является обычным явлением на перерабатывающих заводах. Обычно это делается по техническим причинам или по соображениям безопасности. Однако масштабы сжигания Россией сбили экспертов с толку.

"Я никогда не видела так много факелов на заводе по производству СПГ. Начиная примерно с июня мы наблюдали этот огромный пик, и он просто не исчез. Он оставался очень аномально высоким", — рассказала эксперт по спутниковым данным из Университета Майами в Огайо доктор Джессика Маккартни.

[ + – ] Вид на КС "Портовая" из Финляндии, в 38 км от объекта

Генеральный директор компании Capterio Марк Дэвис, что Россия сжигает газ намерено.

"Операторы часто очень не решаются на самом деле закрывать объекты, опасаясь, что их запуск может быть технически сложным или дорогостоящим, и, вероятно, это так и есть", — сказал он.

Также ученые обеспокоены большим количеством углекислого газа и сажи, что образуются во время сжигания. Это может ускорить процесс таяния льда в Арктике.

"Черный углерод оседает на снег и лед и значительно ускоряет таяние. Некоторые широко цитируемые оценки уже указывают на то, что факельное сжигание является основным источником осадка черного углерода в Арктике", — сообщил профессор Карлтонского университета в Канаде Метью Джонсон.

Напомним, 25 августа СМИ сообщали, что Норвегия лишила Россию статуса крупнейшего поставщика газа в Европе. Норвежское правительство также планирует в 2022 году увеличить добычу топлива и установить новый рекорд для своей страны.

Ранее СМИ сообщали, что Россия надеется, что Запад склонит Украину к переговорам из-за энергетического кризиса. По данным журналистов, в Москве считают, что, если европейцы начнут мерзнуть в своих домах, их правительствам придется прекратить поддержку Киева, чтобы получить российский газ.