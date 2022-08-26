РФ щодня спалює 4 млн куб. м газу, який раніше постачала до Німеччини, — ЗМІ (фото)

За інформацією журналістів, спалювання газу почалося після того, як Росія у червні скоротила постачання газу до Європи через "Північний потік-1". Так у РФ щодня спалюється паливо на $10 млрд.

Росія щодня спалює 4,34 млн кубометрів газу на компресній станції "Портова" неподалік кордону з Фінляндією. Раніше його експортували до Німеччини. Про це пише видання ВВС з посиланням на аналіз норвезької аналітичної компанії Rystad Energy.

Так, РФ щодня спалює природний газ на $10 млрд. Журналісти повідомляють, що паливо надходить з нового заводу з виробництва зрідженого газу в Портовій Ленінградській області. Компресорна станція розташована на початку газопроводу "Північний потік-1", яким газ йшов до Німеччини.

[ + – ] Спалювання газу на "Портовій"

У червні Росія значно скоротила постачання газу через "Північний потік-1". Відтоді вчені помітили значне збільшення тепловіддачі об'єкта. Це свідчить про спалювання газу. Крім того, фінські громадяни, які мешкають поблизу кордону з РФ, помічали на горизонті велике полум'я.

Наголошується, що спалювання газу є звичайним явищем на переробних заводах. Зазвичай це робиться з технічних причин чи міркувань безпеки. Однак масштаби спалювання Росією збили експертів з пантелику.

"Я ніколи не бачила так багато факелів на заводі з виробництва ЗПГ. Починаючи приблизно з червня ми спостерігали цей величезний пік, і він просто не зник. Він залишався дуже аномально високим", — розповіла експертка за супутниковими даними з Університету Маямі в Огайо докторка Джессіка Маккартні.

[ + – ] Вид на КС "Портова" з Фінляндії, за 38 км від об'єкта

Генеральний директор компанії Capterio Марк Девіс, що Росія спалює газ має спеціально.

"Оператори часто дуже не наважуються насправді закривати об'єкти, побоюючись, що їхній запуск може бути технічно складним або дорогим, і, ймовірно, це так і є", — сказав він.

Також вчені стурбовані великою кількістю вуглекислого газу та сажі, що утворюються під час спалювання. Це може прискорити процес танення льоду в Арктиці.

"Чорний вуглець осідає на сніг і лід і значно прискорює танення. Деякі оцінки, які широко цитують, вже вказують на те, що факельне спалювання є основним джерелом осаду чорного вуглецю в Арктиці", — повідомив професор Карлтонського університету в Канаді Метью Джонсон.

Нагадаємо, 25 серпня ЗМІ повідомляли, що Норвегія позбавила Росію статусу найбільшого постачальника газу в Європі. Норвезький уряд також планує у 2022 році збільшити видобуток палива та встановити новий рекорд для своєї країни.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Росія сподівається, що Захід схиляє Україну до переговорів через енергетичну кризу. За даними журналістів, у Москві вважають, що якщо європейці почнуть мерзнути у своїх будинках, їх урядам доведеться припинити підтримку Києва, щоб отримати російський газ.