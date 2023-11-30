"Потрібні міцні нерви": в ОП розповіли, чи заважає страйк польських перевізників постачанню зброї

За словами радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка, організаторами протестів виступає праворадикальна партія "Конфедерація", але вони висловлюють претензії не до України, а до Брюсселя.

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Протести перевізників у Польщі, що розпочалися з 6 листопада, призвели до блокування руху вантажівок на польсько-українському кордоні, однак вони не впливають на постачання озброєнь в Україну. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, в інтерв'ю "24 каналу," опублікованому 30 листопада.

Подоляк вказав на стратегію Польщі, ясно спрямовану на військову підтримку України. Блокованими залишаються лише комерційні вантажі. При цьому постачання військової допомоги тривають відповідно до попередніх домовленостей з українськими партнерами через транзитну зону Польщі.

Згідно з даними польського Міністерства інфраструктури, у перевізників, які протестують, є 6 вимог, що включають повернення дозволів для українських перевізників і посилення вимог перевезень у рамках ЄКМТ. Ця дія розглядається як частина запеклої політичної боротьби напередодні парламентських виборів у Польщі.

Хто стоїть за протестами польських перевізників

За словами Подоляка, організаторами блокади виступає праворадикальна партія "Конфедерація", але вони висловлюють претензії не до України, а до Брюсселя. Він закликає перевізників проводити протести в Брюсселі, якщо вони бажають отримати ексклюзивні можливості роботи на ринку перевезень.

Подоляк наголошує на важливості конкуренції на ринку і протиставляє це блокуванню кордону з Україною, підкреслюючи, що це не відповідає основним принципам Євросоюзу.

"Ми ж говоримо про єдиний економічний європейський простір, де є відповідна конкуренція. Український перевізник — конкурент польського перевізника, який свого часу був конкурентом для інших перевізників, зокрема французьких і німецьких", — наголосив радник глави ОП.

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Блокада українського кордону: перевізники пішли на компроміс, — уряд Польщі

Подоляк закликав українців зберігати терпіння, оскільки попереду на них чекають ще безліч політичних інтриг, викликаних поточною обстановкою в Європі.

"Європа матиме інший вигляд. Російські впливи будуть значно зменшуватися, але вони чинять опір усьому. Ми повинні мати міцні нерви, розуміти політичні проблематики наших партнерів, країн-партнерів, зокрема Польщі", — додав Подоляк.

Нагадаємо, 28 листопада заступник міністра аграрної політики Маркіян Дмитрасевич заявив, що Київ очікує на позитивні результати переговорів у зв'язку із ситуацією на кордоні з Польщею.

Також нагадаємо, польські фермери та водії вантажівок запустили постійну блокаду одного з найбільш завантажених пунктів пропуску на українському кордоні. Понад тисячу вантажівок уже кілька днів очікують можливості пройти КПП.