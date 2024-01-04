Уряд Польщі не розганятиме фермерів, які блокують кордон: експерт про міжнародні відносини України

Україна має важкі стосунки з "Вишеградською четвіркою". Треба активніше розмовляти з Польщею, Угорщиною, Чехією та Словаччиною, вважає політолог Євген Магда.

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Уряд Дональда Туска в Польщі не може собі дозволити на початку своєї роботи силовим шляхом припиняти протести й блокування шляхів місцевими фермерами. Це спричинить негативний вплив на місцевих виборах і на виборах до Європейського парламенту, які відбудуться цьогоріч. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив директор інституту світової політики Євген Магда.

На думку експерта, Україні треба активніше співпрацювати з усіма кураїнами "Вишеградської четвірки": Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Чехією — і вести з ними прямий діалог, роз'яснюючи наші економічні проблеми.

"Наприклад, у Чехії досі немає нашого посла, що є величезною проблемою, — зазначає Євген Магда. — А в цілому в нас є питання у відносинах із усіма країнами цієї четвірки".

Поки наше МЗС та інші владні структури не виведуть ці відносини хоча б на нейтральний рівень, то Україні буде складно говорити про якусь європейську інтеграцію, каже політолог. Ці країни пройшли шлях євроінтеграції та прекрасно розуміють, які можуть бути підводні камені цього процесу.

Треба розуміти, що в усіх європейських політиків є власні резони й вони захищають їх у тому числі за рахунок слабших сусідів. На сьогодні це нормальна світова практика, до якої треба бути готовими, зазначає фахівець.

Більш відкрито й активно треба розмовляти і з далекими країнами, на кшталт Індії, яка входить у зону інтересів Путіна та з якою в нас доволі слабкі відносини. Нам треба демонструвати, що Україна зацікавлена в недоторканності кордонів і якнайшвидше завершити війну без власної капітуляції, каже політолог. Саме закінчення війни буде на користь економічному зростанню тієї ж Індії.

Раніше Фокус повідомляв, що на думку політичного оглядача Леоніда Швеця, Україні треба домовлятися з Угорщиною. Кожна країна ЄС має свої інтереси, і їх треба враховувати.