"Мир циничен": Данилов объяснил, почему поляки блокируют границу с Украиной

Секретарь СНБО напомнил, что в этом году запланированы выборы в Европейский парламент, а фермерское лобби такими забастовками защищает свои права.

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Блокирование польско-украинской границы польской стороной вызвано выборами в Европе. Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Наталье Мосейчук.

Он напомнил, что в прошлом году в Польше состоялись парламентские выборы (15 октября 2023 года, — ред.), а в этом году запланированы еще выборы в Европейский парламент.

"Именно с этим связана ситуация с фермерами. Сейчас сельскохозяйственное лобби во всех странах достаточно объединенное, и они защищают таким образом свои права, как они считают", — сказал Данилов.

По его словам, Украина должна бороться за равные права со всеми членами Евросоюза в рамках заключенных договоренностей.

"У нас есть нормативно-правовые документы с Евросоюзом. Мы должны обращаться в соответствующие институты для решения этого вопроса", — заявил Данилов.

На уточняющий вопрос журналистки, стоит ли обижаться Украине на действия польских фермеров, секретарь СНБО ответил, что из-за обид вопрос не решится.

"Мы должны быть взрослыми... Мир, к большому сожалению, циничный и прагматичный. Не надо быть циниками. Мы должны сохранять те ценности, которые есть. Я точно могу сказать, что все, кто приходит в деньги, они в среднесрочной перспективе проигрывают. Ценности есть, были и будут наверху.

Напомним, с 9 февраля на границе с Польшей продолжается 30-дневная забастовка, которую организовали польские перевозчики. 20 февраля на станции "Медика" польские протестующие высыпали из двух украинских зерновозов кукурузу, которая направлялась транзитом в Германию.

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский обратился к польским фермерам и заявил, что полное закрытие границы может привести к остановке экспорта польских товаров в Украину и привести к потере доходов и сокращению многих рабочих мест.