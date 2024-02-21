Надежда на Словакию и Венгрию: чем обернутся для Украины протесты на границе с Польшей

Всеобщая забастовка фермеров обострила ситуацию на украино-польской границе: по шести направлениям в очередях стоит до 2500 грузовиков. При этом Варшава не решает проблему, а хочет ввести новые ограничения. Фокус разбирался, какие пути остаются для импорта и экспорта товаров в Украину.

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Польские фермеры 20 февраля начали всеобщую забастовку. Они заблокировали почти все дороги и ключевые узлы коммуникаций на границе с Украиной. Перекрыв железную дорогу на станции Медика, они высыпали зерно из двух грузовых вагонов, оправдывая свои действия эмоциями. Груз направлялся в Германию, а не Польшу.

Фермеры подчеркивают, что приток дешевых продуктов питания в Евросоюз из Украины губит их бизнес.

Стоит подчеркнуть, что не все так однозначно с участниками протестных акций. В деревне Гожички фермер повесил на свой трактор флаг СССР и баннер с надписью, призывающей президента РФ Владимира Путина "навести порядок с Украиной, Брюсселем и польским правительством".

МИД Польши предупреждает о возможном внедрении российских агентов в ряды протестующих

Другой поляк Петр Панасюк открыто поддерживает действия армии России, за что попал на "Миротворец". В МИД Польши заявили о возможном внедрении российских агентов в ряды протестующих.

"Говорить сейчас антиукраинские тирады, восхвалять Путина и призывать его добить украинцев, звучит как попытка захватить фермерское движение крайними, безответственными элементами или пропутинскими агентами", — заявил спикер министерства Павел Вронский.

Только транзитом: соблюдает ли Украина запрет на импорт зерна в Польшу

Украина заявляет о соблюдении введенного в апреле 2023 года запрета на импорт зерновых в Польшу. Перевозки зерновых культур из Украины осуществляются в другие страны транзитом через польскую территорию.

"Все вагоны на границе проверяют контролирующие органы Польши, их опломбируют. Это делает невозможным попадание украинского зерна на рынок Польши", — сообщила госкомпания "Укрзалізниця".

По состоянию на утро 21 февраля по шести направлениям на территории Польши в сторону Украины в очередях стоят около 2500 грузовиков. Больше всего машин находится у пунктов пропуска "Краковец", "Ягодин" и "Рава-Русская". Водители грузовиков, по данным Госпогранслужбы Украины, вынуждены ехать на запад через Венгрию и Словакию, соответственно нагрузка в этих пунктах пропуска также увеличилась.

Примечательно, что правительство Польши не собирается решать проблему, а хочет ввести новые ограничения на импорт украинской продукции.

"Увидим, как будут вести себя украинцы, какую политику будут проводить по экспорту в Польшу. Захотят ли они договориться", — заявил замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак.

Президент Польши Анджей Дуда также не стал препятствовать перекрытию границ с Украиной. По его словам, власти не могут ограничить право фермеров на законные протесты.

"Польша — демократическая страна, где право на протест просто существует. И оно гарантировано Конституцией. Если есть законный протест, этот протест просто толерантно воспринимается и защищается", — сказал он.

Миллиардные потери для экономики: в Киеве разрабатывают другие маршруты для экспорта

Украина ищет, как провозить товары в обход Польши и одним из вариантов может стать маршрут через реку Дунай, пишет агентство Bloomberg. Путь проложат от украинского порта Измаил до румынской Констанцы и дунайских портов в Германии.

"Румыния более предсказуема, чем польская граница. Наши планы на этот год — устранить все искусственные препятствия для экспортеров. Мы работаем над улучшением внутренней логистики", — приводят журналисты комментарий министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

Блокирование границы польскими фермерами — это миллиардные потери как для экономики Украины, так и для экономики Евросоюза, акцентировал внимание министр.

Некоторые товарные группы могут подорожать из-за протестов поляков. В частности, директор консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн уже предупредил о повышении цен на автогаз на три гривны за литр. С бензином и дизелем проблем не будет, топливо доставляют по железной дороге.

"По сжиженному газу ожидаем подорожание. Если осенью подорожание было из-за дефицита, потому что 30% импорта было заблокировано, то сейчас дефицита не будет. Но Польша остается крупным поставщиком автогаза", — отметил Куюн.

Проедет ли в Украину военная техника и боеприпасы?

Блокада задерживает отправку военных и гуманитарных грузов из-за больших очередей. По оценкам вице-президента Ассоциации международных автоперевозчиков Владимира Балина, грузы с военной техникой идут "не по общей очереди".

"Протестующие фермеры не имеют возможности останавливать военную технику. К сожалению, стоят товары, предназначенные для военных, ввозимые волонтерскими фондами, но это — другая история. Непонятно, кто дал право митингующим проверять документы, кого-то пропускать или останавливать", — рассказал он Фокусу.

Простои на польской границе влияют на наличие и цену импортных товаров на полках украинских магазинов. Речь идет о молочной продукции, кондитерских изделиях и алкоголе, замороженных овощах и фруктах, а также косметических средствах.

Все же, разгонять панику по поводу дефицита товарны групп в супермаркетах преждевременно. Продукты доставят через Словакию, Венгрию или Румынию, дополняет глава совета Ассоциации экспортеров и импортеров "ВЭД" (внешнеэкономической деятельности) Сергей Свистиль.

"Польские компании-производители, продающие товары Украине, пострадают первыми от фермерской блокады. Если перекрыть импорт с одной стороны, это вызовет активность экспортеров других стран, нишу быстро закроют", — объяснил специалист Фокусу.

В целом происходит перезагрузка внешнеэкономической деятельности Украины. Кроме польских продуктов в Украину ввозятся через заблокированные пункты товары из Германии, Франции, Нидерландов и других европейских стран. Очевидно, что зависимость от Польши мешает эффективно работать европейскому и украинскому бизнесу, но на перестройку процессов нужно время, подчеркнул Свистиль.

Ограничения на импорт, по мнению экономиста, подтолкнут Украину к развитию собственных производителей. Кроме этого, украинский бизнес может ответно не пускать польскую продукцию в Украину, подытожил он.

Напомним, пользователи соцсетей ранее обращали внимание на одного из участников блокады украинской границы. Поляк Петр Панасюк находится в базе "Миротворца" и поддерживает действия армии РФ.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что польско-украинская граница заблокирована из-за выборов в Европейский парламент. Сельскохозяйственное лобби объединилось и таким образом защищают свои права.