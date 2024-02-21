Блокада границы: участника забастовок польских фермеров нашли в базе "Миротворца" (фото)

В своих соцсетях поляк Петр Панасюк активно публикует российские фейки и поддерживает армию страны-агрессора. В "Миротворец" его внесли за участие в "информационно-пропагандистских спецоперациях России".

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В соцсети пользователи обратили внимание на одного из участников польской блокады границы, который находится в базе "Миротворца" и активно "распространяет нарративы кремлевской пропаганды". Фокус узнал больше о нем.

В X (бывший Twitter) поляк Петр Панасюк называет себя "квалифицированным историком, геополитиком и геостратегом", а в описании профиля в Telegram призывает "бороться с нацизмом".

Панасюк в X Панасюк в Telegram

Что Панасюк пишет в соцсетях

В своем профиле в X Панасюк публикует российские фейки и поддерживает армию страны-агрессора. Например, недавно поляк опубликовал сообщение, где сообщается о якобы захвате ВС РФ Крынок на Левобережье Херсонщины. Напомним, 21 февраля аналитики Института изучения войны заявили, что не наблюдают никаких визуальных доказательств заметного продвижения России вблизи ограниченного украинского плацдарма в Крынках.

"Морпехи 810-й ОМСБр вместе с десантниками из группы Днепр заявляют, что Крынки свободны, украинских войск в селе нет. Украинцы напрасно потеряли здесь более 2300 воинов во время бессмысленных банзаев", — говорится в сообщении.

Сообщения Панасюка в соцсетях

В еще одной публикации Панасюк распространил видео и подписал его: "Российский военный пожал руку пленному украинцу, чтобы тот не боялся".

Сообщения Панасюка в соцсетях

Кроме того, Петр Панасюк много пишет и об украинском зерне и попытки фермеров "остановить несправедливый импорт".

Панасюка внесли в базу "Миротворца"

С декабря 2023 года Панасюк находится на "Миротворце" за "участие в информационно-пропагандистских спецоперациях России", "участие в актах гуманитарной агрессии против Украины" и "распространение нарративов кремлевской пропаганды".

Панасюк в базе "Миротворца" Панасюк в базе "Миротворца"

Там даже указано, что он "агент или сотрудник спецслужб России", а также обозреватель издания Myśl Polska. По информации в "Википедии", накануне вторжения России в Украину в 2022 году Myśl Polska продвигает пророссийские и антиукраинские взгляды, публикуя, среди прочего, тексты ведущего идеолога Кремля Александра Дугина.

Блокада украинской границы в Польше: инцидент с фермером

Сотни тракторов продолжают блокировать дорогу, которая ведет в Украину. Фермеры требуют остановить приток сельхозпродукции из Украины в Евросоюз, ведь она якобы не соответствует необходимым стандартам.

На одном из тракторов висело послание президенту России Владимиру Путину, а рядом висел флаг СССР: "Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями".

Позже министр внутренних дел Марцин Кервинский сообщил, что полиция Польши могла задержать фермера, который блокировал украинскую границу с плакатом с обращением к президенту России Владимиру Путину.