Подозревают в убийствах мирных жителей в Буче: военный РФ "усыновил" ребенка из Украины

Оккупант Виктор Филонов — военнослужащий "со стажем", который планирует воспитать 7-летнего Олега "патриотом России". Его внесли в базу "Миротворца" и подозревают в многочисленных преступлениях на украинской территории.

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В городе Псков Российской Федерации семья оккупанта Виктора Филонова, которого внесли в базу "Миротворца", усыновила 7-летнего мальчика Олега, который был незаконно вывезен с временно оккупированной территории Украины. Об этом сообщает "Комсомольская Правда в Пскове".

Мальчика вывезли из Донецкой области в детдом в Псковской области

В российском издании заявляют, что родители мальчика Олега погибли в Донецкой области, а ребенок вместе с другими сиротами якобы "был вывезен из-под обстрелов в 2022 году". До усыновления 7-летний Олег содержался в Великолуцком детском доме, что в Псковской области.

"И хотя жизнь в Великолуцком детском доме была несравненно лучше страшных лет, проведенных на обстреливаемом Украиной Донбассе, Олег, конечно же, надеялся как-то обрести семью. Свою собственную, настоящую. Так и произошло", — пишут журналисты.

Незаконное усыновление 7-летнего Олега из Украины: детали

"Приехали через неделю, открывается дверь, ему говорят: "Олег, к тебе приехали", он поворачивается и бежит к нам, обнимает, кричит: "Родители приехали!"... Все понятно, это наш ребенок, надо забирать", — рассказывает жена оккупанта Мария Филонова.

В издании отмечают, что мальчика забрали в Псков, где его, по словам Филоновой, отправили в "коррекционную школу", чтобы "подтянуть знания".

Филоновы неоднократно были на передовой

Как уверяют российские журналисты, первые годы жизни Олега якобы прошли под регулярным обстрелом, однако Филоновы "были готовы к этому", ведь сами неоднократно ездили на передовую и "знают, какая там жизнь".

"Это очень тяжело. А мой муж — участник СВО, он прекрасно знает, что такое обстрелы, сам спасал этих женщин и детей, и эвакуировал. Поэтому мы очень рады, что наш малыш оттуда, и он больше никогда этого не увидит и не услышит", — говорит Мария Филонова.

Что известно о Викторе Филонове

В российском издании отмечают, что Виктор Филонов — военнослужащий "со стажем", который планирует воспитать Олега "настоящим мужчиной" и "патриотом России".

"После этого уже ты будешь любить свою страну так же, как свою семью, и уже для страны сможешь сделать много всего полезного", — обращается к Олегу Виктор Филонов.

В Украине Филонова подозревают в убийствах мирных жителей в городе Буча в феврале-марте 2022 года. Оккупанта внесли в базу "Миротворца".

"Профессиональный убийца, мародер и палач. В составе 234 ДШП в феврале-марте 2022-го принял участие в убийствах и терроре мирных граждан г. Бучи, г. Бородянки и др. городах и селах Украины", — говорится на сайте Центра.

Филонов в базе "Миротворца"

Напомним, 26 октября уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала, что усыновила украинского ребенка из оккупированного Мариуполя Донецкой области.

Ранее сообщалось, что российский депутат, лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в августе 2022 году удочерил 10-месячную девочку Маргариту Прокопенко, которую вывез из Херсонской области.