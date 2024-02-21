Шойгу соврал о захвате Крынок: аналитики ISW объяснили, зачем РФ распространяет фейки

Эксперты отмечают, что Кремль может все чаще заявлять о "победах" на поле боя для поддержки информационных усилий, которые одновременно "прославляют Путина и деморализуют Украину".

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Кремль, вероятно, преждевременно заявил о захвате Россией Крынок на левобережье Херсонщины, чтобы усилить желаемый информационный эффект перед президентскими выборами в марте 2024 года. Об этом сообщает Институт изучения войны в сводке от 21 февраля.

Министр обороны России Сергей Шойгу утверждал, что российские войска полностью захватили Крынки на восточном (левом берегу) Херсонской области, хотя доступные визуальные доказательства из открытых источников и украинские и российские отчеты свидетельствуют о том, что Силы обороны сохраняют свой плацдарм в этом районе.

Во время брифинга с Путиным Шойгу заявил, что российские войска зачистили Крынки, хотя Путин утверждал, что командующий группировкой войск "Днепр" генерал-полковник Михаил Теплинский сказал ему, что в населенном пункте осталось небольшое количество украинских военных.

Впоследствии Шойгу опроверг заявление Теплинского и назвал попытки Российской Федерации ликвидировать плацдарм успешно завершенной операцией и похвалил подразделения ВДВ и 810-ю морскую пехотную бригаду за их роль в операции, что является типичной похвалой Кремля после захвата россиянами тактического объекта.

По состоянию на момент написания новости аналитики ISW не наблюдали никаких визуальных доказательств заметного продвижения России вблизи ограниченного украинского плацдарма в Крынках и вблизи него, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга полковник Наталья Гуменюк сообщила, что украинские силы продолжают постепенно расширять свой плацдарм в этом районе.

Кроме того, российские милблогеры утверждали, что 19 и 20 февраля под Крынками продолжались регулярные позиционные бои, а также они не отмечали успехов россиян в этом районе.

Эксперты предполагают, что Кремль, вероятно, "преждевременно заявил" о захвате ВС РФ Крынок, чтобы усилить желаемый информационный эффект накануне президентских выборов в марте 2024 года, хотя в Москве, вероятно, формируют ожидания, которые российские военные могут не оправдать.

Также министр обороны РФ назвал якобы захват Россией Крынок официальным завершением украинского контрнаступления, которое началось летом 2023 года.

Аналитики добавляют, что Кремль медлил с признанием того, что РФ перехватила инициативу на всей территории боевых действий в Украине, вероятно, из-за потенциальных опасений относительно способности армии наступать, и Шойгу, вероятно, официально объявил о "конце" украинского контрнаступления, чтобы публично подчеркнуть, что Россия обладает такой инициативой.

В отчете отмечается, что Кремль может все чаще заявлять о "победах" на поле боя в Украине без полных гарантий тактического и оперативного успеха для поддержки информационных усилий, которые одновременно "прославляют Путина и деморализуют Украину". Аналитики уверяют, что такая растущая риторическая уверенность может создать в российском информационном пространстве ожидания, которые военные не могут оправдать.

Напомним, 20 февраля руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что на Юге сохраняется напряженная обстановка. Противник неустанно атакует украинские военные позиции. Присутствие военных ВСУ на Левом берегу Херсонской области наносит серьезный дискомфорт оккупантам.