Шойгу збрехав про захоплення Кринок: аналітики ISW пояснили, навіщо РФ поширює фейки

Експерти наголошують, що Кремль може дедалі частіше заявляти про "перемоги" на полі бою для підтримки інформаційних зусиль, які одночасно "прославляють Путіна й деморалізують Україну".

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Кремль, імовірно, передчасно заявив про захоплення Росією Кринок на Лівобережжі Херсонщини, щоб підсилити бажаний інформаційний ефект перед президентськими виборами в березні 2024 року. Про це повідомляє Інститут вивчення війни у зведенні від 21 лютого.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу стверджував, що російські війська повністю захопили Кринки на Східному (лівому) березі Херсонської області, хоча доступні візуальні докази з відкритих джерел і українські та російські звіти свідчать про те, що Сили оборони зберігають свій плацдарм у цьому районі.

Під час брифінгу з Путіним Шойгу заявив, що російські війська зачистили Кринки, хоча Путін стверджував, що командувач угруповання військ "Днепр" генерал-полковник Михайло Теплинський сказав йому, що в населеному пункті залишилася невелика кількість українських військових.

Згодом Шойгу спростував заяву Теплинського та назвав спроби Російської Федерації ліквідувати плацдарм успішно завершеною операцією та похвалив підрозділи ПДВ та 810-ту морську піхотну бригаду за їхню роль в операції, що є типовою похвалою Кремля після захоплення росіянами тактичного об'єкту.

Станом на момент написання новини аналітики ISW не спостерігали жодних візуальних доказів помітного просування Росії поблизу обмеженого українського плацдарму в Кринках і поблизу нього, керівниця об’єднаного пресцентру Cил оборони Півдня полковник Наталія Гуменюк повідомила, що українські сили продовжують поступово розширювати свій плацдарм у цьому районі.

Зокрема, російські мілблогери стверджували, що 19 та 20 лютого під Кринками тривали регулярні позиційні бої, а також вони не відзначали успіхів росіян у цьому районі.

Експерти припускають, що Кремль, імовірно, "передчасно заявив" про захоплення ЗС РФ Кринок, аби посилити бажаний інформаційний ефект напередодні президентських виборів у березні 2024 року, хоча в Москві, ймовірно, формують очікування, які російські військові можуть не виправдати.

Також міністр оборони РФ назвав нібито захоплення Росією Кринок офіційним завершенням українського контрнаступу, який розпочався влітку 2023 року.

Аналітики додають, що Кремль зволікав із визнанням того, що РФ перехопила ініціативу на всій території бойових дій в Україні, ймовірно, через потенційні побоювання щодо здатності армії наступати, і Шойгу, ймовірно, офіційно оголосив про "кінець" українського контрнаступу, щоб публічно підкреслити, що Росія володіє такою ініціативою.

У звіті наголошують, що Кремль може дедалі частіше заявляти про "перемоги" на полі бою в Україні без повних гарантій тактичного й оперативного успіху для підтримки інформаційних зусиль, які одночасно "прославляють Путіна й деморалізують Україну". Аналітики запевняють, що таке зростання риторичної впевненості може створити в російському інформаційному просторі очікування, які військові не можуть виправдати.

Нагадаємо, 20 лютого керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що на Півдні зберігається напружена обстановка. Противник невпинно атакує українські військові позиції. Присутність військових ЗСУ на Лівому березі Херсонської області завдає серйозного дискомфорту окупантам.