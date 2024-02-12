ЗСУ просунулися на лівобережжі Херсонщини: тривають позиційні бої в Кринках, — ISW (карта)

За даними американських аналітиків, попри успіхи Сил оборони в районі Кринок, на південному напрямку є невеликі просування росіян у районі Роботино. Утім, ця ділянка більше не є пріоритетною для жодної зі сторін.

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Сили оборони України нещодавно зуміли незначно просунутися в Кринках, що на лівому березі Херсонської області. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW), посилаючись на геолокаційні кадри.

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Як зазначають в ISW, станом на 11 лютого під Кринками тривали позиційні бої.

Ситуація на лівому березі Херсонської області в районі Кринок Фото: ISW

Ситуація на південному фронті

За даними американських аналітиків, 9 лютого російські сили незначно просунулися на захід від Роботино Запорізької області. Російський "військкор" стверджує, що Збройні сили РФ просунулися на один кілометр на північний захід від Вербового, однак ISW не виявив доказів, що підтверджують це твердження. Позиційні бої тривали біля Роботиного і Новопокровки, а також на захід від Вербового, за даними ISW.

Ситуація на південному фронті в районі Работино

За словами російських "військкорів", українські та російські сили нібито постійно конкурують за ініціативу на запорізькому напрямку, однак ця ділянка фронту більше не є пріоритетною для жодної зі сторін.

Як зазначають в ISW, підрозділи російського 108-го гвардійського штурмового авіаполку продовжують наступати в районі Роботиного і Вербового, а невстановлені підрозділи 42-ї мотострілецької дивізії, за повідомленнями, діють на запорізькому напрямку.

Нагадаємо, пілот українського дрона з 36-ї бригади в Кринках за допомогою квадрокоптера встановив прапор України. Це стало можливим завдяки операції, проведеній командою дроноводів кількома днями раніше, під час якої ліквідували найнебезпечнішого російського оператора.

Раніше повідомлялося, що на лівобережжі Херсонської області російські окупанти реалізують "м'ясні штурми" без використання техніки.