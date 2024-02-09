Рятує "артилерійська парасолька", але снарядів вже не вистачає, — Євген Дикий про Кринки

Якщо снарядний голод закінчиться, то ЗСУ зможуть і надалі розширяти плацдарм на Херсонщині та вийти до Перекопу. Окупанти розуміють всю небезпеку цього плацдарму і намагаються його знищити, каже ветеран АТО.

Related video

Вже втретє російські окупанти намагаються великими силами вибити ЗСУ з плацдарму у Кринках на Лівобережжі, але у них нічого не виходить. Дві попередні спроби призвели тільки до того, що українці все більше і більше закріплюються та розширюють плацдарм на лівобережжі Херсонщини. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів ветеран АТО та військовий експерт Євген Дикий.

Він зазначає, що агресор прикладає величезних сил, щоб скинути із себе цю небезпеку, адже плацдарм у Кринках є гострою загрозою для окупантів на лівому березі Дніпра. Якщо це плацдарм утримається до закінчення снарядного голоду, то розширення ЗСУ на лівобережжі буде вже не зупинити, каже експерт.

"Недаремно російські військкори називають цей плацдарм Херсонсько-Кримським напрямком, — акцентує Дикий. — Там всього 60 км до Перекопу, і плацдарм має величезне значення для виходу на Крим".

Плацдарм у Кринках утримується завдяки так званій "артилерійській парасольці", коли з правого берега окупантам не дає підходити до Кринок українська артилерія. Але снарядний голод, влаштований завдяки Трампу, вдається взнаки, каже Дикий.

Ветеран АТО сподівається, що після першого голосування за пакет підтримки України Байдену і його команді вдасться провести це рішення через Сенат та Нижню палату представників. Якщо хоча б рівень постачання боєприпасів буде поновлений до минулорічного, то росіянам не позаздриш, відзначає Дикий.

"Але ще важливо, щоб було кому запускати ці снаряди по ворогові, — каже експерт. — Попри нісенітниці у соцмережах про допомогу солдатами з боку Великобританії треба розуміти, що ніхто окрім українців за нашу землю воювати не буде. Допоможуть тільки зброєю та грошима".

Повне інтерв'ю з Євгеном Диким незабаром вийде на Youtube-каналі Фокусу.

Раніше повідомлялось, що ЄС і окремі країни надали Україні 148,5 млрд доларів, включно з нещодавно оголошеним пакетом на 50 млрд євро. Велика Британія пообіцяла надати підтримку, еквівалентну $15,1 млрд.