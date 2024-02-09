Знак опору у вкрай небезпечному районі: дрон ЗСУ встановив прапор України в Кринках (фото)

Роботизована церемонія підняття прапора відбулася за кілька тижнів після того, як морпіхи ЗСУ просунулися на лівобережжі Дніпра.

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Попри сили супротивника, що переважають, на одному із секторів передової ЗСУ продовжують наступати, хоча й за допомогою дронів. Цього тижня пілот українського дрона з 36-ї бригади в Кринках за допомогою квадрокоптера розміщував прапор України на поритому снарядами краю східної частини плацдарму в Херсонській області. Про це повідомляє Forbes.

Роботизована церемонія підняття прапора відбулася через кілька тижнів після того, як українські морські піхотинці дещо просунулися в Кринках. Такий успіх став можливий завдяки операції, проведеній командою дроноводів кількома днями раніше, під час якої ліквідували найнебезпечнішого російського оператора.

Показово, що для того, щоб заявити права на околиці Кринок, потрібен був дрон. На цій безлісій ділянці 26-й мотострілецький полк РФ тільки за останній місяць втратив танк, бойову машину і кілька піхотних розрахунків.

Плацдарм у Кринках

"Наші захисники перебувають там під дуже великим тиском", — пояснив один з українських пілотів, який публікує пости під ніком Kriegsforscher.

Те, що Силам оборони України не тільки вдалося стримати великі сили противника, а й поступово розширити плацдарм, свідчить про хоробрість і стійкість, а також чудове вміння використовувати невеликі безпілотники та засоби радіоелектронної боротьби.

Роботизовані військово-повітряні сили України в Кринках використовують начинені вибухівкою невеликі FPV-дрони й більший багаторазовий гексакоптер — нічну "Бабу Ягу", яка за один рейд може скинути до 14 кг вибухівки.

Дрони практично не дозволяють російським військам наблизитися до плацдарму в Кринках. Російські дрони, зі свого боку, стикаються з українськими глушилками, які впливають на радіозв'язок між операторами та їхніми дронами.

Нагадаємо, що ЗСУ вперше показали британську установку з ракетами AIM-132 на базі вантажного транспорту.

Також повідомлялося, що, за даними американської розвідки, єменські хусити й росіяни використовують однакові іранські БПЛА.