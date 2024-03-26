Щоб переконати стати на бік України: Макрон вирушить із візитом до Бразилії, — Bloomberg

За даними журналістів, президент Бразилії Лула да Сілва хоче, щоб Макрон припинив протидію угоді про вільну торгівлю ЄС з південноамериканським блоком Mercosur, яка перебуває в підвішеному стані.

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Президент Франції Еммануель Макрон вирушає у триденну поїздку до Бразилії в рамках стратегії зі зміцнення відносин між розвиненими країнами та підтримки ініціативи "Глобальний Південь". Про це пише видання Bloomberg.

За даними журналістів, головним моментом його візиту буде спроба переконати президента Бразилії Луїса Інасіо Лулу да Сілву зайняти позицію щодо конфлікту на Україні. До теперішнього моменту Лулу прагнув зберегти нейтралітет своєї країни, вибудовуючи її як державу, здатну підтримувати відносини як з Росією, так і з Україною.

У відповідь Лула сподівається, що Макрон погодиться припинити опір щодо угоди про вільну торгівлю між ЄС і південноамериканським блоком Mercosur, яка перебуває в застої з моменту досягнення політичної угоди 2019 року.

Французькі офіційні особи заявили, що Макрон визнає важливу роль Бразилії серед країн, що розвиваються. Лідер Франції ставить на те, що розбіжності між ним і Лулою щодо дій Росії в Україні можуть бути подолані, хоча Бразилія вважає, що обидві сторони несуть відповідальність за конфлікт.

Бразильські представники наполягають на тому, щоб Франція модернізувала свій застарілий парк військово-пілотажних літаків, замінивши їх новими моделями лайнерів Phenom від компанії Embraer SA. Однак такий хід не узгоджується зі стратегічними цілями президента Макрона, спрямованими на зміцнення європейського суверенітету через підтримку вітчизняної оборонної промисловості та закупівлі військового обладнання всередині Європи.

Embraer також намагається продати свій флагманський KC-390, новий військово-транспортний літак, який вона вже продала Нідерландам, Португалії та Австрії.

Нагадаємо, 11 вересня президент Бразилії допустив арешт Володимира Путіна в разі його візиту на саміт G20. Політик підкреслив, що рішення про затримання глави Кремля має ухвалити судова системи країни, хоча незадовго до цього займав іншу позицію.