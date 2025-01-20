Patriot і SAMP-T не впораються: яка система здатна відбити атаку російського "Орешника"

Експерти пояснили, що найважливішим параметром систем ПРО є канальність — тобто здатність одночасно вражати кілька цілей. Саме цей показник впливає на ефективність перехоплення ракет з боєголовками, що розділяються.

Related video

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський у нещодавньому інтерв'ю наголосив, що Україна не має у своєму розпорядженні систем, здатних ефективно перехоплювати балістичні ракети середньої та міжконтинентальної дальності, зокрема й таких загроз, як ракета "Орешник". Однак існує західна система, яка здатна відбивати удар російської зброї — йдеться про зенітну ракету SM-3. Таку думку висловили експерти Defense Express у матеріалі від 20 січня.

Головком Олександр Сирський про загрозу "Ліщини" (дивитися з 1:04:26)

Оглядачі пояснили, що на озброєнні України перебувають комплекси Patriot PAC-3 і SAMP-T, які призначені для перехоплення балістичних ракет оперативно-тактичного рівня з дальністю до 1000 км. Однак їхніх можливостей недостатньо для боротьби з балістичними ракетами середньої та міжконтинентальної дальності.

Річ у тім, що такі балістичні ракети, як російський "Орешник", проходять маршову ділянку траєкторії на висотах понад 100 км і досягають швидкостей 3-4 км/с, потім входять в атмосферу зі швидкістю 5-7 км/с. Ці параметри значно ускладнюють завдання для сучасних систем ППО, навіть якщо вони теоретично здатні атакувати бойові частини таких ракет.

Ключова проблема пов'язана з використанням роздільних бойових частин. Такі ракети, як "Орешник", несуть кілька бойових блоків, включно з хибними цілями. А найважливішим параметром протиракетної оборони є канальність — тобто здатність протиракетного комплексу одночасно вражати кілька цілей. Якраз проблема систем Patriot і SAMP-T у перехопленні боєголовок, що розділяються, і полягає в обмеженій канальності.

На практиці це означає, що навіть якщо сучасні системи ППО можуть атакувати бойові блоки ракет в атмосфері, вони не здатні перехопити всі блоки одночасно. Це не пов'язано з недосконалістю систем, зазначили фахівці, а з їхньою початковою конструкцією, яка не передбачала такі завдання.

Роль THAAD і SM-3

Протиракетний комплекс THAAD, призначений для перехоплення балістичних ракет середньої дальності у верхніх шарах атмосфери, також має обмеження за кількістю цілей, що одночасно обстрілюються. Хоча точні дані про його канальність залишаються засекреченими, відомо, що ця система не забезпечує повного розв'язання проблеми.

Водночас існують системи, які теоретично здатні протистояти російській ракеті до розведення її бойових блоків. Наприклад, такий спосіб реалізовано в перехоплювачі SM-3, що застосовується на кораблях із системою ПРО Aegis або в стаціонарній версії Aegis Ashore. Однак виробництво і застосування цих систем залишається обмеженим.

Важливо

"Технологічна дуель" Путіна: чи здатна система THAAD перехопити "Орешник", — експерти

Нагадаємо, SM-3 (RIM-161) — американська зенітна керована ракета сімейства Standard, що входить до системи протиракетної оборони корабельного базування і призначена для перехоплення балістичних ракет середньої й меншої дальності у верхніх шарах атмосфери, а також на заатмосферній ділянці.

У квітні минулого року стало відомо і про бойове застосування SM-3. Імовірно, саме цим видом озброєння було відбито атаку під час масованого ракетного удару Ірану по Ізраїлю.