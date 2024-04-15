Дебют ракет SM-3: експерти з'ясовували, якими засобами було відбито іранську атаку (відео)

Аналітики звернули увагу на кадри ураження балістичної повітряної цілі поза атмосферою. Імовірно, під час відбиття ракетного удару були залучені як перехоплювачі SM-3, так і Arrow 3.

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У ніч на 14 квітня по Ізраїлю було випущено загалом 350 іранських ракет і безпілотників. У зв'язку з безпрецедентною атакою Ірану експерти з'ясовували, які засоби використовували для перехоплення повітряних цілей — є ознаки того, що під час цих операцій могли залучити перехоплювачі Standard Missile-3 (SM-3), що ознаменувало б перше застосування цієї зброї проти реальних загроз, які надходять. Про це йдеться в матеріалі The War Zone.

Оглядачі пишуть, що за інформацією пресслужби ЦАХАЛ, іранські засоби ураження несли загалом 60 тонн вибухівки. Незважаючи на такий масований удар, переважну більшість ракет і БПЛА було збито, причому ще до того, як вони увійшли в повітряний простір Ізраїлю.

Існує припущення, що у відбитті іранської атаки були залучені пара американських есмінців класу Arleigh Burke, які вразили щонайменше чотири балістичні ракети за допомогою системи протиракетної оборони Aegis і ракет SM-3.

Система Aegis і ракети Standard Missile

Американська система протиракетної оборони (ПРО) Aegis, якою управляє Агентство протиракетної оборони (MDA) у партнерстві з ВМС, складається з безлічі елементів на морі та на березі.

До їх числа входять і десятки есмінців класу Arleigh Burke, які озброєні ракетами-перехоплювачами SM-3 і SM-6. І якщо бойовий дебют SM-6 відбувся порівняно недавно в межах операцій у Червоному морі та його околицях із захисту комерційних суден від атак хуситів, то перше бойове застосування SM-3 могло відбутися 14 квітня під час відбиття вже іранських ракет.

Схема зон ураження для різних варіантів SM-3

Експерти зазначають, що цей вид перехоплювачів здатен вражати балістичні ракети, включно з міжконтинентальними (МБР), за межами земної атмосфери на середній ділянці їхнього польоту. Під час атаки перехоплювач на останніх етапах випускає елемент ураження, який фізично врізається в ціль — таке рішення стало ефективним, як і показували випробування зі знищення балістичних цілей різного рівня.

На користь версії про використання SM-3 свідчить і опубліковане відео знищення якоїсь цілі в стратосфері.

"На кадрах видно шлейфи, які можуть бути наслідком відокремлення апаратів ураження від решти частини перехоплювача або фактичного зіткнення апарату ураження з ракетою-мішенню", — коментують експерти.

Але в цьому випадку слід враховувати, що ізраїльські перехоплювачі системи Arrow 3 також здатні вражати загрози за межами земної атмосфери і використовують кінетичні засоби ураження для знищення своїх цілей. Тому цілком імовірно, що під час відбиття іранської атаки були залучені як ракети SM-3, так і Arrow 3.

Які саме балістичні ракети Іран випустив по Ізраїлю, залишається незрозумілим. Однак знімки, що з'явилися в соцмережах і показують частини цих ракет, які були збиті або іншим чином не досягли своїх цілей, дають змогу припустити, що серед використаних типів були балістичні ракети середньої дальності "Емад".

"Хай там що, але удари Ірану минулої ночі — це саме той сценарій, для протидії якому було розроблено систему ПРО Aegis", — підсумували експерти.

Нагадаємо, за інформацією агентства ABC News, половина ракет, якими Іран атакував Ізраїль, не досягли мети, не змогли запуститися, або зазнали невдачі в польоті. Водночас в ЦАХАЛ відзвітували про успішну роботу систем "Залізний купол", які перехопили 99% повітряних цілей.